Клініка "медикині" Валентини Молодої, яка потрапила у скандал в Петропавлівській Борщагівці, запустила сервіс, у якому користувач може викликати платну "екстрену допомогу".

Колишні пацієнтки клініки пластичної хірургії "Молода-Я" поділилися цікавими подробицямиʼ про лікування у центрі. Як розповіли жінки, їхнє звернення до клініки завершилося чотирма операціями за місяць, п'ятьма загальними наркозами, близько 10 тисячами євро готівкою та кримінальним провадженням, відкриття якого домоглися через суд. Втім, попри це діяльність закладу тривалий час була поза увагою органів контролю. А на початку листопада співвласниця клініки Валентина Молода втрапила у інший скандал: біля пункту дислокації Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці вона на колінах вимагала вивезти військовослужбовця у "швидкій".

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Журналісти hromadske з'ясували, що клініка також запустила сервіс, після реєстрації в якому користувач може несподівано виявити у своїй медичній картці "ризики раптової смерті/інфаркту", навіть без попередньо вказаного діагнозу. У сервісі можна викликати платну "екстрену допомогу" в ситуаціях взаємодії з ТЦК, поліцією та спецпідрозділами. Хоча в переліку спеціальностей, за якими клініка отримала ліцензію МОЗ, екстреної медичної допомоги немає.

"Все жахливо": свідчення колишніх пацієнток Молодої

Валентина та її чоловік Олег Молодий — співвласники ТОВ "Клініка геронтології, естетичної та пластичної, реконструктивної хірургії "МОЛОДА-Я". Компанію зареєстрували в липні 2023 року. Наприкінці вересня того ж року вони отримали ліцензію на провадження медичної практики від Міністерства охорони здоров’я України.

Фото:hromadske. Співвласники клініки Валентина та її чоловік Олег Молодий Фото:hromadske. Молоді отримали ліцензію на провадження медичної практики

Співвласниця клініки Валентина Молода активно рекламувала установу через свої соцмережі — на її сторінку в Instagram підписані понад 150 тисяч користувачів. В описі профілю йдеться : "пластично-естетична хірургія — всі види пластичних операцій". У стрічці публікують відео та фото у форматі "до та після". Також, як свідчать публікації, на деякиї хірургічних втручаннях була присутня безпосередньо сама співвласниця клініки.

Instagram Валентини Молодої Фото: hromadske

hromadske поспілкувалося з двома сестрами-пацієнтами клініки Валентини Молодої. У 2025 році вони звернулися за послугами пластичної хірургії: старша хотіла скоригувати зону під очима, молодша — звернулася щодо пластики грудей. Перша жінка розповіла, що під час консультації її переконали відмовитися від лазера на користь повноцінного хірургічного втручання.

"Валентина Молода сказала, що лазер мені не допоможе, потрібна нижня блефаропластика… Зробила вона мені виворіт повік. Одне око було дуже сильно натягнуте, інше — теж перетягнуте… Очі мені печуть кожного дня, дуже від того некомфортно", — розповідає дівчина.

Молодшій сестрі провели підтяжку грудей — мастопексію. Як стверджує жінка, техніку обрали невдало.

"Вона мені вибрала не ту техніку підтяжки, це є мастопексія грудей, зруйнувала мені мій фізичний, моральний стан", — згадує пацієнтка.

Невдовзі їй провели повторну операцію — зі встановленням імплантів.

"Імпланти були обрані за ніціативою Валентини. Розмір вона також вибирала самостійно. Вона не зробила нормальні заміри… Просто зателефонувала, замовила, і імпланти в день операції їй привезли. Через тиждень після цієї жахливої мастопексії вони прооперували мене двічі — теж безрезультатно, все жахливо", — розповідає дівчина.

"Прайси в нотатках, оплата готівкою у валюті"

Як розповіли співрозмовниці hromadske, прайси за послуги Валентина Молода складала в нотатках телефону й у такому вигляді надсилала пацієнтам.

Прайс за послуги, написаний у нотатках телефону Фото: hromadske

Натомість через банківський термінал проводили лише оплату за супутні послуги — наркоз, перебування у стаціонарі тощо. А от основну суму за самі хірургічні втручання, як стверджують сестри, вони передали готівкою у валюті — приблизно 10 тисяч євро за дві операції перед днем їх проведення.

Оплата через банківський термінал за супутні послуги Фото: hromadske

Як пише hromadske, редакція не може належно верифікувати факт передачі готівки, а співвласник клініки Олег Молодий на дзвінки журналістів не відповів. Водночас одна з потерпілих надала редакції запис розмови з чоловіком, якого вона називає Олегом Молодим. На аудіо пацієнтка кілька разів повторює, що сплатила 10 тисяч євро готівкою. Її співрозмовник цього не спростовує.

Розмова колишньої пацієнтки із Олегом молодим Фото: hromadske

Кримінальне провадження

Після операцій молодша із сестер повернулася додому. Але цим, за її словами, лікування не завершилося. Дівчата розповіли, що на 12-й день після операції під час домашньої перев’язки виявилося, що післяопераційний шов повністю розійшовся.

"Коли ми приїхали додому, після операції минуло 12 днів, і коли сестра робила мені перев’язку, вона відкрила — і там просто вся підгрудна складка була відкритою, розірваною повністю. За розміром сантиметрів п’ять-шість. За такий короткий термін — місяць — я перенесла чотири операції, п’ять загальних наркозів. Стан у мене як тоді, так і зараз фізично і морально дуже складний. На мене чекає не лише реконструктивна хірургія — у мене також ускладнення щодо здоров’я. Я б дуже хотіла, щоб Валентина та її чоловік Олег були покарані за свої дії", — каже колишня пацієнтка клініки.

Адвокатка потерпілих Наталія Сухомлинова розповіла, що спершу ситуацію сподівалися врегулювати мирно, однак власники клініки на діалог не пішли. Тоді вона подала заяви до поліції та прокуратури Києва, а відкриття кримінальних проваджень зрештою вдалося домогтися через суд:

"Ми звернулися до Подільського і Печерського судів, де судді винесли відповідні процесуальні рішення щодо зобов’язання внести в ЄРДР відомості про кримінальні провадження. Наразі кримінальне провадження розслідується Подільським управлінням поліції. Клієнтки були допитані, визнані потерпілими. Зараз проводиться судово-медична експертиза, від якої залежить подальша кваліфікація справи за статтею 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником — ред.), і подальша роль Валентини Молодої в цій справі", — пояснює адвокатка.

Відкриття кримінальних проваджень зрештою вдалося домогтися через суд Фото: hromadske

Випадок із сестрами може бути не єдиним. У соцмережах журналісти знайшли й інші негативні відгуки про клініку "Молода-Я". Їхні автори також скаржаться на ускладнення після втручань, необхідність повторних операцій та відсутність розрахункових документів.

Фото: hromadske

Застосунок для надання "екстереної допомоги"

Згодом бізнес Валентини Молодої вже пропонував зовсім інші медичні послуги. Зокрема, екстрені виїзди за десятки тисяч гривень та "проведення реанімаційних заходів, що виникли внаслідок взаємодії із ТЦК, поліцією та спецпідрозділами".

По таку допомогу до Молодої звернулися близькі військовослужбовця Андрія Кулешова — того самого, через якого 2 листопада зібрався натовп біля пункту дислокації підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. У відповіді на запит hromadske військова частина підтвердила , що Кулешов скаржився на стан здоров’я, однак запевнила: після кожного звернення йому організовували огляд лікарів. Чи відповідає це дійсності, журналісти намагалися з’ясувати в самого Андрія Кулешова, але на дзвінки журналістів він не відповів.

Знайома військового Тетяна Кірєєва через спільних знайомих зв’язалася з Валентиною Молодою:

"Валентина сказала, що треба підготувати пакет документів, щоб усе було офіційно… Казала: "Ми з ТЦК вивозимо хворих людей, із СІЗО вивозимо, і вашому теж допоможемо", — розповіла Кірєєва.

Потім жінці надіслали посилання на цифровий сервіс організації Молодої, де потрібно було зареєструвати Андрія Кулешова, завантажити документи та коротко описати ситуацію.

Як пише hromadske, клініка Валентини Молодої та її чоловіка справді запустила чат-бот. У системі вказано найменування надавача послуг — ТОВ "Клініка "Молода-Я"" — та номер наказу про видачу ліцензії МОЗ. Під час реєстрації сервіс пропонує такі умови та тарифи надання "екстреної допомоги":

реєстрація в системі — 22 тисячі гривень;

щомісячна підписка — 10,5 тисяч гривень;

екстрений ускладнений виклик — 107 тисяч гривень (як суть послуги зазначено надання екстреної медичної допомоги та проведення реанімаційних заходів в ускладнених умовах, що виникли внаслідок взаємодії пацієнта з органами державної виконавчої влади — ТЦК та СП, Національною поліцією, спецпідрозділами тощо).

Реєстрація у застосунку для "екстреної допомоги" Фото: hromadske

Після прийняття умов реєстрації система автоматично сформувала для "медичний профіль — картку екстреного захисту". Попри те, що під час реєстрації не вказувалося жодного діагнозу, у згенерованій картці вже були записані "ризики раптової смерті/інфаркту" та нібито перебування під амбулаторним медичним супроводом.

Також у документі містяться юридичні попередження для посадовців із посиланнями на низку статей Конституції та Кримінального кодексу України: від них вимагають безперешкодно пропускати бригаду екстреної допомоги клініки та стверджують, що направляти пацієнта до ТЦК чи на ВЛК заборонено. Адвокат у сфері військового права Яромир Цімура пояснює, що подібні посилання на законодавство не мають юридичної сили, а слугують лише для створення ілюзії захисту перед клієнтами.

Медичний профіль клієнта Фото: hromadske

Ліцензія МОЗ і "приватна "швидка"

У вересні 2023 року клініка "МОЛОДА-Я" отримала ліцензію Міністерства охорони здоров’я. Втім, перелік її спеціальностей є вичерпним:

акушерство і гінекологія,

анестезіологія,

дерматовенерологія,

сестринська справа,

організація й управління охороною здоров’я,

ортопедія і травматологія,

отоларингологія,

хірургія (зокрема пластична та судинна),

а також ультразвукова діагностика.

Натомість про екстрену медичну допомогу в реєстрі не згадується.

"Навіть якщо подивитися по тих ліцензіях: яких військовослужбовців вони могли поставити під свої ліцензійні роботи і як вони обґрунтовували необхідність саме екстреної медичної допомоги тут і зараз, якщо потім відправляють їх у якусь клініку й надалі надають якесь лікування? Це викликає дуже великі сумніви в контексті законодавства", — вказує юрист Яромир Цімура.

За словами юриста, окрім відсутності профільного дозволу, чинне законодавство взагалі не передбачає механізму, за яким приватна швидка допомога за договором із родичами могла б приїжджати та забирати військовослужбовців.

"Достеменно відомо, що вони (люди в будинку у Петропавлівській Борщагівці — ред.) є військовослужбовцями. Тобто будь-яка приватна швидка допомога не може їх кудись забирати. Щобільше, це навіть не є справді екстрена медична допомога в приватному порядку, яка має всі необхідні документи, ліцензування та дозвіл на роботу. Що стосується безпосередньо протоколу залучення приватних медиків за письмовим договором із кимось із родичів військовослужбовців — такого механізму немає", — зазначає юрист.

У військовій частині запевнили , що медичну допомогу Андрію Кулешову надали. Втім, навіть, якщо військовий справді не може домогтися лікування чи обстеження, виклик приватної "швидкої" — не вихід, наголошує юрист. Він радить діяти звертатися в офіційні інституції.

"У такій ситуації родичі можуть звертатися безпосередньо на гарячі лінії — залежно від того, кому підпорядковується військова частина. Якщо це військовослужбовці Збройних сил — тут ще можна до військового омбудсмена звертатися; якщо Нацгвардія чи прикордонна служба — безпосередньо до керівництва цих органів. Якщо військовослужбовець має договір з адвокатом, адвокат може реагувати адвокатськими запитами. Можна ще пробувати викликати через 103 нашу офіційну швидку екстрену медичну допомогу, повідомити їм місце, симптоми, час — усю необхідну базову інформацію. Але все ж питання, чи допускати її безпосередньо до військової частини, чи ні, вирішує командир частини", — пояснює Яромир Цімура.

Редакція надіслала запит до Міністерства охорони здоров’я щодо діяльності клініки Валентини Молодої — як у частині скарг пацієнток на наслідки операцій, так і щодо послуг з "евакуації", — однак відповіді наразі не отримала.

Нагадаємо, Фокус писав, суддя Солом'янського районного суду Києва обрав запобіжний захід "медикині" Валентині Молодій, яка брала участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці. Крім того, стало відомо про запобіжний захід Тетяні Кірєєвій, яка також дотична до справи. Обидві жінки перебуватимуть у СІЗО й обидві озвучили аргументи про свою невинуватість.

Крім цього, ми вели текстову трансляцію подій у Новопавлівській Борщагівці 2 листопада. На місці подій фігурувала Валентина Молода, яка приїхали на машині швидкої допомоги з наклейками клініки з Миколаєва, яка не працює з 2023 року.