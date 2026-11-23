Первый снег этой зимы покрыл север Одесской области, Харьков и Львовскую область. В Кодиме он идет уже несколько часов, а на 24 ноября в Одесской области объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду.

Снег в Кодиме на севере Одесской области не прекращается уже несколько часов. Город и окрестности заметно припорошило, сообщает корреспондент "Суспильного". На одном из снимков — кот Блэк, которого тоже застал первый снег.

Первый снег в Одесской области

Снегопад дошел и до Подольска. Первый снег этой зимы встречает также Харьков. На кадрах видно, как пушистый снег покрывает улицы и деревья.

В то же время во Львовской области тоже уже начинает идти снег.

На 24 ноября в Одессе и области объявлены опасные метеорологические явления первого, желтого уровня. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Зима наступает в регионе, который до сих пор восстанавливается после атак. Электроснабжение в Одесской области удалось стабилизировать лишь частично. В Одессе восстановили работу критически важной инфраструктуры, однако аварийные отключения света продолжаются. Без тепла остаются около 79 тысяч потребителей – об этом сообщили в "Укрэнерго" и Одесской областной военной администрации.

Ранее сообщалось, что погодные условия ухудшились в западных областях, а некоторые населенные пункты уже начали засыпать снегом. В субботу, 21 ноября, в высокогорье Карпат наблюдались штормовой ветер, густой туман и облачность.

Также сообщалось, что на этой неделе похолодание охватит всю территорию Украины. Местами прогнозируется снег, а на дорогах — гололед. Температура начала снижаться ещё в воскресенье, 22 ноября, и в дальнейшем будет падать, вплоть до морозов.