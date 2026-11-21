В западных областях ухудшились погодные условия. Некоторые населенные пункты уже начали засыпать снегом.

В субботу, 21 ноября, в высокогорье Карпат наблюдается штормовой ветер, густой туман и облачность. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области.

Спасатели показали, как сейчас выглядит астрономическая и метеорологическая обсерватория на горе Поп Иван. Из-за температуры воздуха в −3 градуса и высокой влажности знаменитая качель возле здания покрылась слоем льда.

Качели возле обсерватории на горе Поп Иван Фото: ГСЧС

Поскольку в тумане легко потерять ориентир, а на обледенелых участках можно поскользнуться и получить травму, спасатели призвали туристов отложить походы в горы до улучшения погоды.

Тем временем в сети появились кадры, на которых видно, как Львовскую область и Прикарпатье засыпает снегом.

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В частности, снегопады обрушились на Славское, Татаров, Буковель, Яремче и Ясень в Калушском районе.

Напомним, ещё вечером 6 ноября в Киеве и Киевской области выпал первый снег. Также стало известно о похолодании во Львовской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

На следующий день первый снег покрыл сразу несколько крупных городов — от Кривого Рога и Днепра до Харькова, Чернигова и Киева. Кое-где даже пошел град с ледяным дождем, а на трассе в Кропивницкий разразилась метель.

Фокус писал, что 11 ноября на Волыни выпал первый снег.

Кроме того, как предупредила синоптик Наталка Диденко, на всей территории Украины уже в воскресенье, 22 ноября, начнёт снижаться температура воздуха. На следующей неделе в стране ожидаются морозы и снег.