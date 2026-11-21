У західних областях погіршилися погодні умови. Деякі населені пункти вже почало засипати снігом.

У суботу, 21 листопада, у високогір'ї Карпат спостерігається штормовий вітер, щільний туман та хмарність. Про це повідомили у ГУ ДСНС Івано-Франківської області.

Рятувальники показали, як нині виглядає астрономічна і метеорологічна обсерваторія на горі Піп Іван. Через температуру повітря у −3 градуси та високу вологість знаменита гойдалка біля споруди вкрилася шаром льоду.

Гойдалка біля обсерваторії на горі Піп Іван Фото: ДСНС

Оскільки у тумані легко втратити орієнтир, а на обмерзлих ділянках можна послизнутися й травмуватися, рятувальники закликали туристів відкласти походи у гори до поліпшення погоди.

Тим часом у мережі показали, як Львівщину та Прикарпаття засипає снігом.

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Зокрема снігопади накрили Славське, Татарів, Буковель, Яремче та Ясень Калуського району.

Нагадаємо, ще увечері 6 листопада у Києві та Київській області пішов перший сніг. Також стало відомо про похолодання у Львівській, Івано-Франківській та Житомирській областях.

Наступного дня перший сніг накрив одразу декілька великих міст – від Кривого Рогу та Дніпра до Харкова, Чернігова й Києва. Подекуди навіть випав град з крижаним дощем, а на трасі до Кропивницького розгулялася хуртовина.

Фокус писав, що 11 листопада перший сніг випав на Волині.

Також, як попередила синоптикиня Наталка Діденко, на всій території України вже в неділю, 22 листопада, почне знижуватися температура повітря. Наступного тижня в країні очікуються морози та сніг.