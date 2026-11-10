Сніг дістався заходу України: де вже засипає і чого чекати 11 листопада (відео)

Перші сніжинки уже засипають Волинь, а наступного дня мокрий сніг прогнозують у західних і північних областях. Погоду 11 листопада визначатиме атмосферний фронт із Західної Європи – він принесе дощі майже по всій країні та нічні заморозки на заході й сході.

Захід країни перший сніг накрив уже сьогодні: у Ковелі та Старій Вижівці на Волині засипає просто зараз, повідомляють місцеві ЗМІ. На опублікованих кадрах видно, як лапатий сніг падає на вулиці.

Варто зазначити, що погодну картину 11 листопада формуватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Через нього в більшості областей встановиться нестійка та щедра на дощі погода, а небо залишатиметься хмарним протягом усієї доби. Атмосферний тиск спершу інтенсивно падатиме, а вдень на Правобережжі, уже за фронтом, почне слабко зростати. Такий прогноз дає Укргідрометцентр.

Уночі дощитиме скрізь, окрім східних областей, а вдень опади переміститься на Лівобережжя. У західних і північних регіонах дощ подекуди переходитиме в мокрий сніг. На решті території вдень істотних опадів не очікують.

Видео дня

Вітер дутиме південно-східний, на Правобережжі змінюватиметься на західний і північно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

І вдень, і вночі більшість країни втримає від 1 до 6 градусів тепла. Проте в західних та східних областях уночі місцями вдарять заморозки – від 1 до 3 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні: там повітря прогріється до 8–13 градусів.

Раніше повідомлялося, що перший сніг 7 листопада накрив одразу кілька великих міст – від Кривого Рогу та Дніпра до Харкова, Чернігова й Києва. Подекуди замість нього випали град і крижаний дощ, а на трасі до Кропивницького розгулялася хуртовина. Тоді синоптики попереджали й про ожеледицю.

Також повідомлялося, що після відносно теплого жовтня листопад в Україні обіцяв бути холодним. Синоптики прогнозували зниження температури до п'яти градусів морозу, а дощі в окремих регіонах мали змінитися першим мокрим снігом.