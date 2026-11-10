Снег добрался до запада Украины: где уже засыпает и чего ждать 11 ноября (видео)

Первые снежинки уже засыпают Волынь, а на следующий день мокрый снег прогнозируется в западных и северных областях. Погоду 11 ноября будет определять атмосферный фронт из Западной Европы – он принесет дожди почти по всей стране и заморозки на западе и востоке.

Запад страны первый снег накрыл уже сегодня: в Ковеле и Старой Выжевке на Волыни засыпает прямо сейчас, сообщают местные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как хлопья снег падает на улице.

Следует отметить, что погодную картину 11 ноября будет формировать атмосферный фронт, поступающий из Западной Европы. Через него в большинстве областей установится неустойчивая и щедрая на дожди погода, а небо будет облачным в течение всех суток. Атмосферное давление сначала будет интенсивно падать, а днем на Правобережье, уже за фронтом, начнет слабо расти. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

Ночью будет идти дождь, кроме восточных областей, а днем осадки переместятся на Левобережье. В западных и северных регионах дождь будет переходить в мокрый снег. На остальной территории днем существенных осадков не ожидается.

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Ветер будет дуть юго-восточный, на Правобережье будет меняться на западный и северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

И днем и ночью большинство страны удержит от 1 до 6 градусов тепла. Однако в западных и восточных областях ночью местами ударят заморозки – от 1 до 3 градусов мороза. Теплее всего будет на юге: там воздух прогреется до 8–13 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег 7 ноября накрыл сразу несколько крупных городов – от Кривого Рога и Днепра до Харькова, Чернигова и Киева. Кое-где вместо него выпали град и ледяной дождь, а на трассе до Кропивницкого разыгралась метель. Тогда синоптики предупреждали и об гололедице.

Также сообщалось, что после относительно теплого октября ноябрь в Украине обещал быть холодным. Синоптики прогнозировали снижение температуры до пяти градусов мороза, а дожди в отдельных регионах должны были смениться первым мокрым снегом.