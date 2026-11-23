Перший сніг цієї зими накрив північ Одещини, Харків і Львівщину. У Кодимі він іде вже кілька годин, а на 24 листопада в Одеській області оголосили жовтий рівень небезпеки через пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Сніг у Кодимі на півночі Одещини не припиняється вже кілька годин. Місто та околиці помітно припорошило, передає кореспондент "Суспільного". На одному зі знімків – кіт Блек, який теж застав перший сніг.

Перший сніг на Одещині

Дійшов снігопад і до Подільська. Перший сніг цієї зими зустрічає також Харків. На кадрах видно, як лапатий сніг вкриває вулиці та дерева.

Водночас Львівщину також уже починає засипати.

На 24 листопада в Одесі й області оголосили небезпечні метеорологічні явища першого, жовтого рівня. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 метрів за секунду, попередили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Зима приходить у регіон, який досі відновлюється після атак. Електропостачання на Одещині вдалося стабілізувати лише частково. В Одесі заживили критичну інфраструктуру, однак аварійні відключення світла тривають. Без тепла залишаються близько 79 тисяч споживачів – про це повідомили в Укренерго та Одеській обласній військовій адміністрації.

Раніше повідомлялося, що погодні умови погіршилися в західних областях, а деякі населені пункти вже почало засипати снігом. У суботу, 21 листопада, у високогір'ї Карпат спостерігали штормовий вітер, щільний туман і хмарність.

Також повідомлялося, що цього тижня похолодання накриє всю територію України. Місцями прогнозують сніг, а на дорогах – ожеледь. Температура почала знижуватися ще в неділю, 22 листопада, і надалі падатиме, аж до морозів.