В Черкассах с 22 октября медики зарегистрировали уже 26 случаев заболевания туберкулёзом, в том числе 23 ребенка. В связи с этим в городе продолжаются противоэпидемические меры, а в сети люди высказывают предположение, что дети могли заболеть из-за длительного пребывания в убежищах.

Туберкулез выявили у воспитанников 10 учебных заведений в Черкассах. Черкасский областной центр контроля и профилактики заболеваний начал эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможные пути передачи инфекции, а также ищет людей, которые могли контактировать с больными. Об этом в областном центре сообщили 23 ноября.

Какова ситуация в городе

Ранее в соцсетях писали о трёх случаях заболевания — сообщалось, что заболели дети из детского сада, а также ученики местных школ. Людей шокировали новости о распространении туберкулеза среди детей, и поэтому в соцсетях они начали выдвигать версии о том, что может быть причиной вспышки.

Видео дня

По версии украинцев, дети могли заразиться во время длительного пребывания в укрытиях из-за российских обстрелов, которые в большинстве случаев представляют собой сырые подвальные помещения, либо в укрытие мог попасть больной человек, который заразил невакцинированных, пишет ТСН. В то же время ни одна из этих версий пока не была подтверждена или опровергнута.

В то же время в Черкасском областном центре контроля и профилактики заболеваний заявили, что понимают обеспокоенность родителей по поводу ситуации в городе. Там подчеркнули, что больные получают необходимое лечение, а для контактных лиц организуют обследование. Медики совместно с работниками образования в Черкассах также проводят противоэпидемические мероприятия с учетом того, что дети находятся в общих помещениях.

"Людям из групп риска, в частности тем, кто контактировал с больными туберкулезом, рекомендуется пройти обследование", — заявили в ведомстве.

Там также успокоили жителей Черкасс, подчеркнув, что болезнь излечима, а своевременное выявление инфекции и оперативная медицинская помощь предотвращают развитие туберкулеза.

Переведут ли детей в Черкассах на дистанционное обучение из-за туберкулеза

В центре подчеркнули, что на данный момент текущая эпидемиологическая ситуация в городе не дает оснований для перевода учащихся на дистанционную форму обучения. В частности, речь идет об тех учебных заведениях, где были выявлены случаи туберкулеза.

При этом в дальнейшем ситуация может измениться. Решения будут приниматься с учетом результатов оценки потенциальных рисков, заявили в ведомстве.

В Черкасской областной военной администрации запланирован брифинг на 25 ноября, в ходе которого граждан проинформируют об актуальной эпидемиологической ситуации в городе.

Что делать родителям, чьи дети посещают учебные заведения, в которых выявлены случаи заболевания

Черкасский областной центр контроля и профилактики заболеваний призывает родителей следить за официальной информацией и не распространять личные данные семей. В случае, если дети посещают одно из учебных заведений, где был выявлен случай заболевания, рекомендуется поступать следующим образом:

пройти медицинское обследование, даже если ребенок чувствует себя хорошо;

обратиться к семейному врачу или педиатру, если у ребенка наблюдается длительный кашель, повышенная температура, слабость, ночная потливость, потеря веса или другие симптомы;

обратиться к врачам, даже если не поступало сообщений о контакте, но есть опасения.

Родителей также призывают не пытаться проводить обследование или профилактическое лечение самостоятельно.

Напомним, ранее Конституционный Суд Украины отменил ключевую норму, введенную во время пандемии COVID-19.

Кроме того, ранее в испанском Сеуте зафиксировали случаи чесотки на фоне кризиса с мигрантами, а медики предупредили об угрозе вспышки туберкулеза, кори и холеры.