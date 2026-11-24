У Черкасах із 22 жовтня медики зареєстрували вже 26 випадків захворювань на туберкульоз, серед яких — 23 дітей. У зв'язку із цим у місті тривають протиепідемічні заходи, поки люди у мережі припускають, що діти могли захворіти через тривале перебування в укриттях.

Туберкульоз виявили у вихованців 10 освітніх закладів у Черкасах. Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідеміологічне дослідження, щоб встановити можливі шляхи передачі інфекції, а також шукає людей, які могли контактувати із хворими. Про це в обласному центрі повідомили 23 листопада.

Яка ситуація у місті

Раніше у соцмережах писали про три випадки захворювання — повідомлялося, що захворіли діти із дитсадка, а також учні місцевих шкіл. Людей шокували новини про поширення туберкульозу серед дітей і тому у соцмережах вони почали висувати версії, що може бути причиною спалаху.

За версіями українців, діти могли підхопити захворювання під час тривалого перебування в укриттях внаслідок російських обстрілів, що здебільшого є сирими підвальними приміщеннями, або ж укриття могла потрапити хвора людина, яка інфікувала невакцинованих, пише ТСН. Водночас жодна з цих версій не була наразі підтверджена чи спростована.

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Водночас у Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб заявили, що розуміють занепокоєння батьків з приводу ситуації у місті. Там наголосили, що хворі отримують необхідне лікування, а для контактних осіб організовують обстеження. Медики спільно з освітянами у Черкасах також спільно проводять протиепідеміологічні заходи з урахуванням того, що діти перебувають у спільних приміщеннях.

"Людям із груп ризику, зокрема тим, хто контактував з людьми, які хворіють на туберкульоз, рекомендовано пройти обстеження", — заявили у відомстві.

Там також заспокоїли мешканців Черкас, наголосивши, що хвороба є виліковною, а своєчасне виявлення інфекції і оперативна медична допомога запобігають розвитку туберкульозу.

Чи переведуть дітей у Черкасах на дистанційне навчання через туберкульоз

У центрі наголосили, що наразі поточна епідеміологічна ситуація у місті не дає підстав для переведення учнів на дистанційний формат навчання. Зокрема йдеться про ті заклади освіти, де було виявлено туберкульоз.

При цьому у подальшому ситуація може змінитися. Рішення ухвалюватимуть з урахуванням результатів оцінювання потенційних ризиків, заявили у відомстві.

У Черкаській обласній військовій адміністрації запланований брифінг на 25 листопада, в ході якої громадян поінформують щодо актуальної епідеміологічної ситуації у місті.

Що робити батькам, діти яких відвідують заклади освіти, в яких виявили випадки хвороби

Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб закликає батьків стежити за офіційною інформацією та не поширювати персональні дані родин. У випадку, якщо діти відвідують один із закладів освіти, де виявили хворобу, радять робити наступне:

пройти медичне обстеження, навіть якщо дитина добре почувається;

звернутися до сімейного лікаря або педіатра, якщо у дитини спостерігається тривалий кашель, підвищена температура, слабкість, нічна пітливість, втрата ваги чи інші симптоми;

звернутися до медиків, навіть якщо не надходило повідомлення про контакт, але є занепокоєння.

Батьків також закликають не намагатися проводити обстеження чи профілактичне лікування самостійно.

Нагадаємо, раніше Конституційний Суд України скасував ключову норму часів COVID-19.

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