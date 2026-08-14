Криза з мігрантами: у Сеуті зафіксували коросту, очікують туберкульоз, кір та холеру, — ЗМІ

Лікарі з іспанського міста Сеута після кризи з мігрантами попередили про можливу епідемію інфекційних захворювань, розповіли медіа. На думку медиків, склались загрози як під час війни. Поки виявили хворих з коростою, а через 15-30 днів очікують спалаху нових хвороб. Що відбувається у іспанському анклаві в Африці, який кілька днів тому заполонили 50-70 тисяч нелегальних мігрантів?

Мігранти з Марокко, які залишились в Сеуті, живуть у перенаселених таборах, мають проблеми з дотриманням гігієни й тому може статись спалах інфекційних хвороб, ідеться у матеріалі медіа El Espanol. Після того, як влада впоралась з першими негараздами від напливу нелегалів, тепер очікують нової хвилі проблем, а лікарі закликають посилити профілактичні заходи.

Медіа поспілкувались з медиками, які працюють з мігрантами у Сеуті. З'ясувалось, що вже є випадки корости — хвороби, яка виникає за умов поганої гігієни та при скупченні людей. Очікують зростання випадків шлунково-кишкових інфекцій від сальмонели, також говорять про загрозу туберкульозу, кору та холери. Співрозмовники журналістів нагадали, що вказані хвороби виникають, якщо в людей немає достатньо води для гігієни, якщо вони спільно живуть у тісному просторі і якщо серед них багато невакцинованих.

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"Десять тисяч людей, які живуть на вулицях або в тісній обстановці на складі, — це бомба уповільненої дії", — навело медіа слова медика Енріке Ровіральта.

El Espanol опублікувало серію фото з таборів, які облаштували приїжджі поруч з Центром тимчасового утримання іммігрантів. Бачимо, як люди влаштували навіси з палок та шматків тканини прямо на пляжі: медіа назвали скупчення таких споруд "нетрями".

Мігранти в Іспанії — табір в Сеуті Фото: El Espanol

Мігранти в Іспанії — жінки, діти та чоловіки у таборі в Сеуті Фото: El Espanol

Лікарі найбільше побоюються спалаху туберкульозу, ідеться у статті. Зауважується, що ця хвороба може певний час бути у латентному стані і проявляється за умов поганого харчування, нестабільних умов життя, проблем з імунітетом тощо.

"У перенаселених середовищах збільшується ризик передачі, якщо присутні активні випадки. Але головне — гігієна", — сказав Ровіралта.

Тим часом журналісти навели позицію Незалежної профспілки та Асоціації державних службовців (CSIF), які відреагували на ситуацію з мігрантами у Сеуті. Представники цих організацій виділили три основні загрози: респіраторні інфекції, дерматологічні та паразитарні захворювання, хвороби травної системи. Щоб впоратись з цими загрозами, Іспанії пропонують збільшити кількість лікарів, збільшити ресурси найближчих лікарень та розгорнути польовий шпиталь.

Мігранти в Іспанії — що сталось у Сеуті

Зазначимо, Фокус писав про кризу з мігрантами в Іспанії, яка розгорнулась наприкінці липня 2026 року. Медіа повідомили про навалу громадян Марокко, які проникли у Суету — іспанський анклав на півночі Африки. Люди обпливали морські прикордонні загородження, добирались до берега та проламували берегові укріплення — паркани з колючим дротом. Крім того, аналогічні натовпи сунули сушею, а прикордонники не могли спинити людей. На фото та відео з місця подій показували переважно молодих чоловіків, які діставались до Сеути вплав, а дехто використовував надувні круги та човни. Можлива причина навали мігрантів — послаблення міграційного законодавства Іспанії, писали медіа. На початку серпня влада Сеути заявила, що у місто проникло близько 70 тис. мігрантів, але більшість видворили: залишилось близько 1500 осіб.

Нагадуємо, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на кризу з мігрантами в Іспанії: провів аналогію з блокбастером про зомбі.