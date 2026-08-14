Кризис с мигрантами: в Сеуте зафиксировали чесотку, ожидают туберкулез, корь и холеру, — СМИ

Врачи из испанского города Сеута после кризиса с мигрантами предупредили о возможной эпидемии инфекционных заболеваний, сообщили СМИ. По мнению медиков, сложилась ситуация, сравнимая с военным временем. Пока что выявлены больные чесоткой, а через 15–30 дней ожидается вспышка новых заболеваний. Что происходит в испанском анклаве в Африке, который несколько дней назад заполонили 50-70 тысяч нелегальных мигрантов?

Мигранты из Марокко, оставшиеся в Сеуте, живут в перенаселенных лагерях, сталкиваются с проблемами гигиены, из-за чего может произойти вспышка инфекционных заболеваний, говорится в материале издания El Espanol. После того как власти справились с первыми трудностями, вызванными наплывом нелегалов, теперь ожидается новая волна проблем, а врачи призывают усилить профилактические меры.

СМИ пообщались с медиками, работающими с мигрантами в Сеуте. Выяснилось, что уже зарегистрированы случаи чесотки — заболевания, возникающего в условиях плохой гигиены и при скоплении людей. Ожидается рост числа случаев желудочно-кишечных инфекций, вызванных сальмонеллой, также говорят об угрозе туберкулеза, кори и холеры. Собеседники журналистов напомнили, что указанные болезни возникают, если у людей нет достаточного количества воды для гигиены, если они живут вместе в тесном пространстве и если среди них много невакцинированных.

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"Десять тысяч человек, живущих на улицах или в тесноте на складе, — это бомба замедленного действия", — привело СМИ слова врача Энрике Ровиральта.

Издание El Espanol опубликовало серию фотографий из лагерей, которые устроили приезжие рядом с Центром временного содержания иммигрантов. Видно, как люди соорудили навесы из палок и кусков ткани прямо на пляже: СМИ назвали скопление таких сооружений "дебрями".

Мигранты в Испании — лагерь в Сеуте Фото: El Espanol

Мигранты в Испании — женщины, дети и мужчины в лагере в Сеуте Фото: El Espanol

Врачи больше всего опасаются вспышки туберкулеза, говорится в статье. Отмечается, что эта болезнь может некоторое время находиться в латентном состоянии и проявляется при плохом питании, нестабильных условиях жизни, проблемах с иммунитетом и т. п.

"В перенаселенных местах риск передачи возрастает, если там есть активные случаи заболевания. Но главное — гигиена", — сказал Ровиральта.

Между тем журналисты привели позицию Независимого профсоюза и Ассоциации государственных служащих (CSIF), которые отреагировали на ситуацию с мигрантами в Сеуте. Представители этих организаций выделили три основные угрозы: респираторные инфекции, дерматологические и паразитарные заболевания, а также заболевания пищеварительной системы. Чтобы справиться с этими угрозами, Испании предлагают увеличить количество врачей, расширить ресурсы ближайших больниц и развернуть полевой госпиталь.

Мигранты в Испании — что произошло в Сеуте

Отметим, что Фокус писал о кризисе с мигрантами в Испании, разразившемся в конце июля 2026 года. СМИ сообщили о наплыве граждан Марокко, проникших в Суэту — испанский анклав на севере Африки. Люди оплывали морские пограничные заграждения, добирались до берега и проламывали береговые укрепления — заборы с колючей проволокой. Кроме того, аналогичные толпы двигались по суше, а пограничники не могли остановить людей. На фото и видео с места событий показывали преимущественно молодых мужчин, которые добирались до Сеуты вплавь, а некоторые использовали надувные круги и лодки. Возможная причина наплыва мигрантов — смягчение миграционного законодательства Испании, писали СМИ. В начале августа власти Сеуты заявили, что в город проникло около 70 тыс. мигрантов, но большинство выдворили: осталось около 1500 человек.

Напоминаем, что американский миллиардер Илон Маск отреагировал на кризис с мигрантами в Испании: провел аналогию с блокбастером о зомби.