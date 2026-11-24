В ночь на 24 ноября Киев засыпало первым снегом этой зимы. Улицы столицы покрылись белым слоем осадков, а местные Telegram-каналы начали публиковать видео заснеженного города.

Снег в столице выпал на фоне похолодания и изменения погодных условий. В соцсетях появились кадры из разных районов Киева, на которых виден снегопад и первые признаки зимней погоды. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 24 ноября в столице также ожидается небольшой снег.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в Киеве ночью составит 0–2 градуса мороза, а днём поднимется до 0–2 градусов тепла. Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

На дорогах столицы и Киевской области местами возможен гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Видео дня

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни снег ожидается и в других регионах Украины. В частности, ночью 24 ноября в Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируется сильный мокрый снег и его налипание. На дорогах этих регионов возможен гололед.

Кроме того, синоптики предупредили о порывах ветра со скоростью 15–20 м/с в ряде областей. Из-за сложных погодных условий возможны затруднения в движении транспорта и работе коммунальных и энергетических предприятий. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

Ранее стало известно об ухудшении погоды в западных областях, где отдельные населенные пункты уже начали засыпать снегом. В частности, в субботу, 21 ноября, в высокогорье Карпат наблюдались сильный ветер, густой туман и полная облачность.

Кроме того, в течение этой недели похолодание охватит всю Украину. В ряде регионов ожидаются снегопады и гололед на дорогах. Снижение температуры началось еще в воскресенье, 22 ноября, и в дальнейшем столбики термометров будут опускаться, местами до минусовых значений.