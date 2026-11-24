У ніч на 24 листопада Київ засипало першим снігом цієї зими. Вулиці столиці вкрилися білим шаром опадів, а місцеві Telegram-канали почали публікувати відео засніженого міста.

Сніг у столиці випав на тлі похолодання та зміни погодних умов. У соцмережах з'явилися кадри з різних районів Києва, на яких видно снігопад і перші ознаки зимової погоди. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 24 листопада в столиці також очікується невеликий сніг.

Синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря в Києві вночі становитиме 0–2 градуси морозу, а вдень підніметься до 0–2 градусів тепла. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

На дорогах столиці та Київської області місцями можлива ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями сніг очікується і в інших регіонах України. Зокрема, вночі 24 листопада у Сумській, Полтавській та Харківській областях прогнозують значний мокрий сніг і його налипання. На дорогах цих регіонів можлива ожеледиця.

Відео дня

Крім того, синоптики попередили про пориви вітру 15–20 м/с у низці областей. Через складні погодні умови можливі ускладнення руху транспорту та роботи комунальних і енергетичних підприємств. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Раніше стало відомо про погіршення погоди в західних областях, де окремі населені пункти вже почало засипати снігом. Зокрема, у суботу, 21 листопада, у високогір'ї Карпат фіксували сильний вітер, густий туман і суцільну хмарність.

Крім того, протягом цього тижня похолодання пошириться на всю Україну. У низці регіонів очікуються снігопади та ожеледиця на дорогах. Зниження температури розпочалося ще в неділю, 22 листопада, і надалі стовпчики термометрів опускатимуться, місцями до мінусових значень.