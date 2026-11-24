Жители западной области Украины почувствовали толчки и колебания домов, скрипела мебель и посуда. Утром выяснилось, что действительно произошло землетрясение.

Главный центр специального контроля Украины сообщил, что в полночь в Украине произошло землетрясение. Сейсмологическая активность была зафиксирована 24 ноября в 0:09:50. Эпицентр находился в Черновицкой области.

Согласно данным ГЦСК, магнитуда толчков составила 1,4 по шкале Рихтера. Такое землетрясение относится к категории неощутимых. Указанные точные координаты эпицентра — это точка 48,44 с.ш. 27,09 в.д., расположенная на глубине 7 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", — говорится в сообщении ГЦСК.

Сейсмологи опубликовали карту с обозначенным эпицентром землетрясения в Украине в ночь на 24 ноября. Видно, что эпицентр находился между селами Новоселица, Грубная, Шишковцы, в 1–2 км от границы с Молдовой.

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Землетрясение в Украине — эпицентр сейсмологической активности 24 ноября Фото: Главный центр специального контроля Украины

Не все западные сейсмологические службы зафиксировали землетрясение 24 ноября в Черновицкой области: об этом не было данных на портале американских сейсмологов USGS, но на карте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) есть информация о легких толчках. Сейсмологическая активность, зафиксированная датчиками EMSC в то время, когда в Украине происходили подземные толчки, — это толчки в Панаме, Вайоминге (США) и Индонезии. Магнитуда — от 3,4 до 4,4.

Землетрясение в Украине — карта EMSC о толчках 24 ноября Фото: emsc.eu

Землетрясение в Украине — EMSC о сейсмологической активности 24 ноября Фото: emsc.eu

Землетрясение в Украине — подробности происшествия 24 ноября

Между тем на портале Главного центра специального контроля Украины украинцы поделились своими впечатлениями от землетрясения в ночь на 24 ноября. Люди написали, что почувствовали, как качались шкафы, посуда, кровати, звенели люстры, дребезжали и колебались стены и потолок. География сообщений — Черновцы, квартира на 4-м этаже. Из других регионов сообщений не поступало.

Землетрясение в Украине — впечатления украинцев от сейсмологической активности 24 ноября Фото: Скриншот

Отметим, что в ноябре системы мониторинга зафиксировали землетрясение в Украине, которое произошло в ночь на 18 ноября. Толчки ощутили жители восьми областей — Черниговской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской и др. Землетрясение произошло из-за сейсмологической активности в зоне Вранча на востоке Румынии: этот регион считается самым сейсмически активным в Европе. Сила толчков составила 4–5 баллов. В сети опубликовали фото с места событий: в одной квартире треснул бойлер и стекло в окнах. Сейсмологи установили, что эпицентр находился на глубине 120 км.

Напоминаем, что 16 ноября жители центральных областей Украины жаловались на колебания зданий после якобы землетрясения или взрывов, которые не были зафиксированы сейсмологами.