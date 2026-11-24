Вночі в Україні стався землетрус: яку область трусило найсильніше (карта)
Жителі західної області України відчули поштовхи та струси будинків, скрипіли меблі та посуд. Зранку з'ясувалось, що справді стався землетрус.
Головний центр спеціального контролю України повідомив, що опівночі в Україні стався землетрус. Сейсмологічну активність зафіксували 24 листопада о 0:09:50. Епіцентр розташований у Чернівецькій області.
Згідно з даними ГЦСК, сила поштовхів — 1,4 за шкалою Ріхтера. Подібний землетрус класифікується до невідчутних. Вказані точні координати епіцентру — це точка 48,44 пн.ш. 27,09 сх.д., розташована на глибині 7 км.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — ідеться у повідомленні ГЦСК.
Сейсмологи опублікували карту з позначеним епіцентром землетрусу в Україні в ніч на 24 листопада. Бачимо, що епіцентр був розташований між селами Новоселиця, Грубна, Шишківці, за 1-2 км — кордон з Молдовою.
Не всі західні сейсмологічні служби зафіксували землетрус 24 листопада у Чернівецькій області: про це не було даних на порталі американських сейсмологів USGS, але на карті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) є інформація про легкі поштовхи. Сейсмологічна активність, яку зафіксували датчики EMSC у той час, як трусило Україну, — це струси у Панамі, Вайомінгу (США), в Індонезії. Магнітуда — від 3,4 до 4,4.
Землетрус в Україні — деталі інциденту 24 листопада
Тим часом на порталі Головного центру спеціального контролю України українці опублікували відчуття під час землетрусу в ніч на 24 листопада. Люди написали, що відчули хитання шафи, посуду, ліжка, брязкали люстри, відбували та коливались стіни та стеля. Географія скарг — Чернівці, квартира на 4 поверсі. З інших регіонів скарг не було.
Зазначимо, у листопаді системи моніторингу фіксували землетрус в Україні, який стався в ніч на 18 листопада. Поштовх відчули мешканці восьми областей — Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Черкаської, Київської тощо. Землетрус відбувся через сейсмологічну активність у зоні Вранча на сході Румунії: регіон вважається найбільш сейсмічно активним у Європі. Сила поштовхів — на рівні 4-5 балів. У мережі опублікували фото з місця подій: в одній квартирі тріснув бойлер та скло у вікнах. Сейсмологи встановили, що епіцентр був розташований на глибині 120 км.
Нагадуємо, 16 листопада жителі центральних областей України скаржились на струси будинків після начебто землетрусу чи вибухів, які не зафіксували сейсмологи.