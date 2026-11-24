Жителі західної області України відчули поштовхи та струси будинків, скрипіли меблі та посуд. Зранку з'ясувалось, що справді стався землетрус.

Головний центр спеціального контролю України повідомив, що опівночі в Україні стався землетрус. Сейсмологічну активність зафіксували 24 листопада о 0:09:50. Епіцентр розташований у Чернівецькій області.

Згідно з даними ГЦСК, сила поштовхів — 1,4 за шкалою Ріхтера. Подібний землетрус класифікується до невідчутних. Вказані точні координати епіцентру — це точка 48,44 пн.ш. 27,09 сх.д., розташована на глибині 7 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — ідеться у повідомленні ГЦСК.

Сейсмологи опублікували карту з позначеним епіцентром землетрусу в Україні в ніч на 24 листопада. Бачимо, що епіцентр був розташований між селами Новоселиця, Грубна, Шишківці, за 1-2 км — кордон з Молдовою.

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Землетрус в Україні — епіцентр сейсмологічної активності 24 листопада Фото: Головний центр спеціального контролю України

Не всі західні сейсмологічні служби зафіксували землетрус 24 листопада у Чернівецькій області: про це не було даних на порталі американських сейсмологів USGS, але на карті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) є інформація про легкі поштовхи. Сейсмологічна активність, яку зафіксували датчики EMSC у той час, як трусило Україну, — це струси у Панамі, Вайомінгу (США), в Індонезії. Магнітуда — від 3,4 до 4,4.

Землетрус в Україні — карта EMSC про струси 24 листопада Фото: emsc.eu

Землетрус в Україні — EMSC про сейсмологічну активність 24 листопада Фото: emsc.eu

Землетрус в Україні — деталі інциденту 24 листопада

Тим часом на порталі Головного центру спеціального контролю України українці опублікували відчуття під час землетрусу в ніч на 24 листопада. Люди написали, що відчули хитання шафи, посуду, ліжка, брязкали люстри, відбували та коливались стіни та стеля. Географія скарг — Чернівці, квартира на 4 поверсі. З інших регіонів скарг не було.

Землетрус в Україні — відчуття українців від сейсмологічної активності 24 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, у листопаді системи моніторингу фіксували землетрус в Україні, який стався в ніч на 18 листопада. Поштовх відчули мешканці восьми областей — Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Черкаської, Київської тощо. Землетрус відбувся через сейсмологічну активність у зоні Вранча на сході Румунії: регіон вважається найбільш сейсмічно активним у Європі. Сила поштовхів — на рівні 4-5 балів. У мережі опублікували фото з місця подій: в одній квартирі тріснув бойлер та скло у вікнах. Сейсмологи встановили, що епіцентр був розташований на глибині 120 км.

Нагадуємо, 16 листопада жителі центральних областей України скаржились на струси будинків після начебто землетрусу чи вибухів, які не зафіксували сейсмологи.