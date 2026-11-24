Петиция об отставке Виталия Кима с поста министра по делам ветеранов набрала необходимое количество голосов за шесть дней. Украинцы таким образом отреагировали на заявления Кима о "преступности среди ветеранов войны".

18 ноября на портале Кабинета министров появилась петиция в отношении Виталия Кима, а уже 24 ноября она набрала 26 тыс. голосов. 26 тысяч подписавших петицию — это на тысячу больше, чем требуется для её рассмотрения. Цель петиции — инициировать отставку Кима с поста министра по делам ветеранов.

Электронные петиции на портале Кабмина должны набрать необходимое количество голосов в течение трёх месяцев. Между тем, по состоянию на 24 ноября видно, что голосов больше, чем требуется для реакции правительства.

Виталий Ким — петиция об отставке в связи со скандалом с ветеранами войны от 24 ноября Фото: Скриншот

Инициативу об увольнении Кима опубликовал ветеран российско-украинской войны, защитник Мариуполя Никита Тетянко. Тетянко привёл четыре аргумента в пользу этого предложения.

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Виталий Ким в интервью СМИ заявил, что после окончания войны и возвращения военных к мирной жизни "обязательно" возрастет количество уголовных преступлений, поскольку у людей не будет работы. Тетянко пояснил, что такие заявления недопустимы, поскольку формируют в обществе неверное отношение к ветеранам войны. До сих пор остаются нерешенными проблемы ветеранов, которые страдают от бюрократии в различных государственных учреждениях и месяцами ждут помощи. В Украине приостановили программу "Ветеранский спорт". Это произошло 1 октября, через два месяца после того, как Ким стал министром. Тетянко признал, что это произошло из-за приостановки финансирования многих государственных программ из-за бюджетного дефицита. В Украине проводится ошибочная государственная политика в отношении ветеранов, и это ухудшает ситуацию для действующих военнослужащих.

Инициатор петиции написал, что цель голосования — не просто увольнение Кима, а обновление всей политики в отношении ветеранов. Среди требований — "прозрачное вовлечение ветеранов" в работу Министерства по делам ветеранов.

На странице Министерства по делам ветеранов в Facebook пока нет реакции на петицию в отношении Кима, которая набрала голоса за увольнение чиновника. Последние публикации — заявления Кима о запуске "пилотного проекта выездных мобильных офисов", которые должны помочь ветеранам и ветеранкам, а также информация о бесплатной юридической помощи для ветеранов и их семей.

Скандал с Виталием Кимом — инцидент из-за заявления о ветеранах

Виталий Ким — глава Министерства по делам ветеранов с 16 июля 2026 года, а до этого, с ноября 2020 года по июль 2026 года, он возглавлял Николаевскую ОГА. Скандал разразился после интервью, которое Ким дал СМИ "РБК-Украина". Ведущая поинтересовалась, действительно ли военные после окончания войны "пойдут в криминал", если не найдут хорошо оплачиваемой работы. В ответ министр заявил, что "это обязательно произойдет". По его оценке, такая ситуация наблюдалась после всех мировых войн, поскольку домой возвращались люди, привыкшие к риску и обладающие повышенным чувством справедливости.

Виталий Ким — скандальные высказывания о ветеранах см. с 14:23

После скандального заявления Кима в сети появились эмоциональные отклики ветеранов и действующих военнослужащих: эти отклики были собраны на портале "УП Жизнь". Например, ветеран 57-й мотопехотной бригады ВСУ Михаил Дроботенко написал, что бывшие военные — не преступники, а люди, которым не хватает социальной защиты и поддержки. Между тем сержант 12-й бригады НГУ "Азов" Геннадий Сухарников подчеркнул, что нарратив об агрессивных ветеранах очень вреден.

Отметим, что 19 ноября Фокус собрал информацию о скандальных заявлениях Виталия Кима и о реакции украинцев, а также обобщило мнения экспертов по поводу ситуации с ветеранами. Общественный деятель и юрист Олег Симороз предупредил, что заявления Кима могут привести к усилению предвзятого отношения к ветеранам со стороны гражданских. Также есть данные опроса группы "Рейтинг", согласно которым 80% ветеранов боятся зависимостей, а 51% — вовлечения в преступную деятельность.

Напоминаем, что 9 октября Министерство по делам ветеранов выступило с инициативой о создании "зеленого коридора" для ветеранов ВСУ при пересечении границы.