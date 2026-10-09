В Украине планируют ввести "зеленый коридор" для ветеранов на границе: и это еще не все

Помимо специального порядка пересечения границы ветеранами ВСУ также рассматривается вопрос о приоритетном обслуживании в больницах. Есть еще несколько предложений относительно льгот для защитников Украины.

По данным "Интерфакс-Украина", Министерство по делам ветеранов, возглавляемое Виталием Кимом, разрабатывает перечень возможностей, которые должны быть доступны ветеранам. В то же время он предупредил, что эти инициативы пока находятся на стадии проработки и не являются окончательно утвержденными решениями.

"Мы разрабатываем, что должен получить ветеран. У нас в планах — не воспринимайте это как обещание, но мы прорабатываем возможность создания "зеленого коридора" на границе: чтобы они не стояли в очереди; чтобы не стояли в очереди в больницах; чтобы были отдельные парковочные места для ветеранов; упрощение процедуры трудоустройства на предприятиях, которые хотят принимать ветеранов на работу", — сказал Ким.

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Какие изменения планируется внести в отношении ветеранов

Среди предложений Минветеранов — возможность проходить пограничные процедуры без длительного ожидания в общих очередях. Отдельно рассматривается вопрос о приоритетном обслуживании ветеранов в медицинских учреждениях.

Также в планах — обустройство специальных парковочных мест и упрощение условий трудоустройства для бывших военнослужащих на предприятиях, готовых принимать их на работу. Ким подчеркнул, что для эффективной реализации этих возможностей необходимо перевести соответствующие процедуры в цифровой формат.

По словам министра, Минветеранов сотрудничает с Министерством цифровой трансформации Украины в проработке этих вопросов. В то же время конкретных сроков внедрения "зеленого коридора" и других предложенных возможностей Ким не назвал. Пока речь идет об инициативах, которые ещё должны пройти этап проработки.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие из числа участников боевых действий могут получить дополнительный отпуск.

Также стало известно, что украинские ветераны имеют право на оформление бесплатной автогражданки, однако существуют определенные условия.