В Україні хочуть запровадити "зелений коридор" для ветеранів на кордоні: і це не все

Окрім спеціального порядку перетину кордону ветеранами ЗСУ також розглядають пріоритетне обслуговування в лікарнях. Є ще кілька пропозицій щодо пільг захисникам України.

За даними Інтерфакс-Україна, міністерство у справах ветеранів, яке очолює Віталій Кім, працює над переліком можливостей, які мають бути доступні ветеранам. Водночас він застеріг, що ці ініціативи поки перебувають на стадії опрацювання і не є остаточно затвердженими рішеннями.

"Ми напрацьовуємо те, що має отримати ветеран. У нас в планах, не беріть це за обіцянку, але ми пропрацьовуємо, щоб був "зелений коридор" на кордоні: щоб вони не стояли в черзі; щоб не стояли в черзі в лікарнях; щоб були окремі паркомісця для ветеранів; спрощення робочого місця на підприємствах, які хочуть брати ветерана на роботу", — сказав Кім.

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Які зміни розглядають для ветеранів

Серед пропозицій Мінветеранів — можливість проходити прикордонні процедури без тривалого очікування в загальних чергах. Окремо опрацьовують пріоритетне обслуговування ветеранів у медичних закладах.

Також у планах — облаштування спеціальних паркомісць і спрощення умов працевлаштування для колишніх військовослужбовців на підприємствах, які готові брати їх на роботу. Кім наголосив, що для ефективної реалізації цих можливостей необхідно перевести відповідні процедури в цифровий формат.

За словами міністра, Мінветеранів співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України над опрацюванням цих питань. Водночас конкретних строків запровадження "зеленого коридору" та інших запропонованих можливостей Кім не назвав. Наразі йдеться про ініціативи, які ще мають пройти етап опрацювання.

Раніше ми повідомляли, що військові з УБД можуть отримати додаткову відпустку.

Також стало відомо, що українські ветерани мають право на оформлення безплатної автоцивілки, проте є умови.