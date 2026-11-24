Петиція за відставку Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів набрала необхідну кількість голосів протягом шести днів. Українці відреагували таким способом на заяви Кіма про "злочинність серед ветеранів війни".

18 листопада на порталі Кабінету міністрів з'явилась петиція щодо Віталія Кіма, а вже 24 листопада набралось 26 тис. голосів. 26 тисяч підписантів петиції — це на тисячу більше, ніж необхідно для розгляду. Ціль петиції — ініціювати звільнення Кіма з посади міністра у справах ветеранів.

Електронні петиції на порталі кабміну мають три місяці для того, щоб набрати необхідну кількість голосів. Тим часом станом на 24 листопада бачимо, що голосів більше, ніж потрібно на реакцію уряду.

Віталій Кім — петиція про звільнення через скандал з ветеранами війни на 24 листопада Фото: Скриншот

Ініціативу щодо звільнення Кіма опублікував ветеран російсько-української війни, оборонець Маріуполя Микита Тетянко. Тетянко озвучив чотири аргументи на користь цієї пропозиції.

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Віталій Кім під час інтерв'ю медіа заявив, що після завершення війни та повернення військових до мирного життя "обов'язково" зросте кількість кримінальних злочинів, бо люди не матимуть роботи. Тетянко пояснив, що такі заяви неприпустимі, бо створюють у суспільстві невірне ставлення до ветеранів війни. Досі залишаються невирішеними проблеми ветеранів, які потерпають від бюрократії в різних державних інституціях та місяцями чекають на допомогу. В Україні зупинили програму "Ветеранський спорт". Подія сталась 1 жовтня, через два місяці після того, як Кім став міністром. Тетянко визнав, що це сталось через зупинку фінансування багатьох державних програм внаслідок дефіциту бюджету. В Україні помилкова державна політика щодо ветеранів і це погіршує ситуацію для чинних військовослужбовців.

Ініціатор петиції написав, що мета голосування — не просто звільнення Кіма, а оновлення всієї політики щодо ветеранів. Серед вимог — "прозоре залучення ветеранів" у роботу Міністерства з питань ветеранів.

На сторінці Facebook Мінветеранів поки немає реакції на петицію щодо Кіма, яка набрала голоси для звільнення посадовця. Останні дописи — заяви Кіма про запуск "пілотного проєкту виїзних мобільних офісів", які мають допомогти ветеранам та ветеранкам та інформація про безоплатну правничу допомогу для ветеранів та їхніх родин.

Скандал з Віталієм Кімом — інцидент через заяву про ветеранів

Віталій Кім — глава Міністерства з питань ветеранів з 16 липня 2026 року, а до того, з листопада 2020 року до липня 2026, він очолював Миколаївську ОДА. Скандал розпочався після інтерв'ю, яке Кім дав медіа "РБК-Україна". Ведуча поцікавилась, чи справді військові після завершення війни "підуть у кримінал", якщо не знайдуть добре оплачуваної роботи. У відповідь міністр заявив, що "це обов'язково буде". За його оцінкою, така ситуація була після усіх світових воєн, оскільки додому повертались люди, звиклі до ризику та з підвищеним відчуттям справедливості.

Віталій Кім — скандальні тези про ветеранів див. з 14:23

Після скандальної заяви Кіма у мережі з'явились емоційні реакції ветеранів та чинних військовослужбовців: реакції зібрали на порталі "УП Життя". Наприклад, ветеран 57-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Михайло Дроботенко написав, що колишні військові не злочинці, а люди, яким не вистачає соціального захисту та підтримки. Тим часом сержант 12-ї бригади НГУ "Азов" Геннадій Сухарніков наголосив, що наратив про агресивних ветеранів дуже шкідливий.

Зазначимо, 19 листопада Фокус зібрав інформацію про скандальні заяви Віталія Кіма та про реакцію українців й зібрав оцінки експертів щодо ситуації з ветеранами. Громадський діяч та юрист Олег Симороз застеріг, що заяви Кіма можуть призвести до посилення упереджень до ветеранів серед цивільних. Також наведені дані опитування групи "Рейтинг", у якому 80% ветеранів бояться залежностей, а 51% — втягнення у злочинну діяльність.

Нагадуємо, 9 жовтня з'явилась ініціатива Мінветеранів про створення "зеленого коридору" для ветеранів ЗСУ під час перетину кордону.