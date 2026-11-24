Верховная Рада призвала правительство пересмотреть правила работы предприятий во время "желтого" уровня воздушной угрозы. Депутаты поддержали два постановления, в которых предлагается оставить решение на усмотрение самого предпринимателя и работника, а бизнес обязать лишь предупреждать о тревоге.

До 4 декабря предприятия, не имеющие укрытий, должны подготовиться к новым условиям работы. Именно этот срок и правила, на которых он основан, депутаты теперь предлагают пересмотреть — постановления № 16191 и № 16207 были приняты на заседании 24 ноября. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк

За первую проголосовал 301 народный депутат, за вторую — 302. Обе резолюции касаются постановления правительства № 1092 от 4 сентября 2026 года.

Рада пересмотрит условия работы во время "желтой тревоги"

В документе № 16191 предлагается отменить жесткие временные ограничения для предприятий, не имеющих укрытий, во время "желтого" уровня угрозы со стороны дронов. Таким образом, депутаты стремятся сохранить рабочие места и налоговые поступления, а также не допустить остановки деятельности малого и среднего бизнеса.

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Постановление № 16207 предусматривает иной подход. Работать или нет во время "желтой тревоги" — решает сам предприниматель. Работник также самостоятельно решает, прекращать ли работу и уходить в укрытие или оставаться. Единственная обязанность бизнеса — предупредить о тревоге.

"Все фракции и группы выступали и заявляли о нереалистичности как требований, так и сроков, указанных в решении правительства. Сейчас, после голосования в парламенте, правительство обязано в срочном порядке пересмотреть свое решение", — написал депутат Ярослав Железняк.

Действующее постановление правительства разрешает предприятиям работать, если у них есть собственное или арендованное укрытие либо оборудованное безопасное помещение.

Для предприятий, не имеющих укрытий, установлен переходный период продолжительностью три месяца — до 4 декабря 2026 года. В течение всего этого времени они могут не приостанавливать работу по согласованию с трудовым коллективом.

Пока Кабмин не примет новое решение, эти правила остаются в силе.

По оценкам министра экономики, каждый час простоя предприятий из-за ракетных тревог обходится стране в 45 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что работать без укрытия пока можно с согласия коллектива, однако с 4 декабря это согласие уже ничего не будет решать — потребуется реальная защита людей. Именно в этот день истекает трехмесячный переходный период.

Также сообщалось, что медицинские учреждения будут работать по разным алгоритмам в зависимости от уровня воздушной тревоги. Правила утвердило правительство, а обнародовал их премьер-министр Сергей Корецкий. Желтый уровень означает угрозу со стороны дронов, красный — ракетную, ракетно-дронную или массированную дронную угрозу.