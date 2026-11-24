Переглянути правила роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози Верховна Рада закликала уряд. Депутати підтримали дві постанови, якими пропонують залишити рішення за самим підприємцем і працівником, а бізнес зобов'язати лише попереджати про тривогу.

До 4 грудня підприємства без укриттів мають підготуватися до нових умов роботи. Саме цей строк і правила, на яких він ґрунтується, депутати тепер пропонують переглянути – постанови №16191 та №16207 ухвалили на засіданні 24 листопада. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк

За першу проголосував 301 народний депутат, за другу – 302. Обидві постанови стосуються урядового рішення №1092 від 4 вересня 2026 року.

Рада перегляне умови про роботу під час жовтої тривоги

Документ №16191 пропонує скасувати жорсткі часові обмеження для підприємств без укриттів під час жовтого рівня дронової загрози. Так депутати хочуть зберегти робочі місця й податкові надходження та не допустити зупинки малого й середнього бізнесу.

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Постанова №16207 передбачає інший підхід. Працювати чи ні під час жовтої тривоги, вирішує сам підприємець. Працівник так само самостійно обирає, припиняти роботу й іти в укриття чи залишатися. Єдиний обов'язок бізнесу – попередити про тривогу.

"Всі фракції та групи виступали і заявляли про нереалістичність ані вимог, ані термінів в рішенні Уряду. Зараз, після голосування Парламенту, Уряд зобовʼязаний терміново переглянути своє рішення", – написав депутат Ярослав Железняк.

Чинна урядова постанова дозволяє підприємствам працювати, якщо вони мають власне чи орендоване укриття або облаштований безпечний простір.

Для закладів без укриттів встановили перехідний період у три місяці – до 4 грудня 2026 року. Увесь цей час вони можуть не зупинятися за погодженням із трудовим колективом.

Доки Кабмін не ухвалить нового рішення, ці правила залишаються чинними.

За оцінками міністра економіки, кожна година зупинки підприємств через ракетні тривоги обходиться країні в 45 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що працювати без укриття поки можна за згодою колективу, однак з 4 грудня ця згода вже нічого не вирішуватиме – знадобиться реальний захист людей. Саме цього дня спливає тримісячний перехідний період.

Також повідомлялося, що медичні заклади працюватимуть за різними алгоритмами залежно від рівня повітряної тривоги. Правила затвердив уряд, а оприлюднив їх прем'єр-міністр Сергій Корецький. Жовтий рівень означає загрозу з боку дронів, червоний – ракетну, ракетно-дронну або масовану дронну загрозу.