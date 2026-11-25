Взрывчатку в дверце кроссовера, припаркованного у подъезда, агент российской военной разведки готовил для убийства командира отряда специальных операций ССО. Его задержали в Хмельницком в нескольких метрах от автомобиля, когда мужчина уже держал в руках пульт дистанционного управления.

Военная контрразведка СБУ Харьковской области сорвала заказное убийство руководителя одного из крупнейших засекреченных подразделений Сил обороны. Как сообщает Служба безопасности, действовать на опережение удалось при содействии Главнокомандующего ВСУ и Командования Сил специальных операций.

По данным спецслужб, в Хмельницком задержали агента российской военной разведки, перед которым стояла задача ликвидировать командира отряда специальных операций ССО.

Самодельную бомбу, как отмечают в СБУ, собрали на основе полукилограмма пластида. В качестве начинки использовались металлические шарики диаметром 10 миллиметров, ролики из подшипников и свинцовые элементы, а само устройство вмонтировали в автомобильную дверцу.

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СБУ задержала агента ГРУ в Хмельницком

Кроссовер с такими дверцами фигурант припарковал у подъезда многоэтажного дома, где проживал украинский офицер. Согласно инструкции российской спецслужбы, он должен был активировать заряд из засады, когда спецназовец будет проходить мимо машины.

Рядом, по данным следствия, стоял ещё один автомобиль с видеорегистратором, к которому ГРУ имело удалённый доступ. В спецслужбе считают, что таким образом в России рассчитывали зафиксировать момент взрыва, а запись затем использовать в информационно-психологических операциях для дестабилизации ситуации в Украине.

Заговор был раскрыт заблаговременно, сообщает Служба безопасности. Задержание произошло в нескольких метрах от места запланированного взрыва, когда мужчина собирался нажать на кнопку.

Подготовкой, судя по материалам дела, занимался бывший контрактник из Харькова. В СБУ сообщают, что он уволился со службы в 2024 году по состоянию здоровья, а в поле зрения российских спецслужб попал, когда искал "быстрые" заработки в профильных Telegram-каналах.

После вербовки мужчина получил "пробное задание" — выяснить расположение запасных командных пунктов и мест стоянки автомобилей Сил обороны в областном центре. Впоследствии, по версии следствия, его отправили в Хмельницкий.

СБУ задержала агента ГРУ в Хмельницком

Как говорится в сообщении, агент арендовал квартиру рядом с домом военного и установил на балконе видеорегистратор. Замаскированное устройство помогало отслеживать распорядок дня и маршруты офицера.

Дверцу с готовым взрывным устройством фигурант забрал из тайника и установил на кроссовер в арендованном гараже. Оба автомобиля — и тот, который должен был взорваться, и тот, который должен был все снимать, — он ранее пригнал из Харькова, отмечают в спецслужбе.

За совершение убийства в России обещали "неотложную эвакуацию" через третьи страны и оформление российского гражданства. В ходе обысков, как сообщают в СБУ, у задержанного нашли смартфон с анонимными чатами, которые он периодически менял для конспиративных контактов.

Мужчине предъявили подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса — государственная измена в условиях военного положения. По информации Службы безопасности, он находится под стражей без права освобождения под залог, а статья предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что народные депутаты поддержали законопроект № 16220, инициированный президентом Владимиром Зеленским через неделю после обнародования первой части операции "Карфаген". В материалах, помимо сотрудников прокуратуры, упоминаются также военнослужащие СБУ и Нацполиции, чьи электронные декларации закрыты из-за войны.

Кроме того, НАБУ и защита генерала СБУ Сергея Дуки обнародовали видео событий 4 ноября, когда сотрудники антикоррупционного ведомства пришли с обыском и столкнулись с сопротивлением. Каждая сторона уверяет, что другая говорит неправду, и у каждой есть собственная запись в подтверждение своей позиции. Утром 24 ноября НАБУ опубликовало разъяснение о том, что происходило во время обыска у генерала.