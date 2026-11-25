Вибухівку в дверцятах кросовера, припаркованого біля під'їзду, агент російської воєнної розвідки готував для вбивства командира загону спецзаходів ССО. Затримали його в Хмельницькому за кілька метрів від авто, коли чоловік уже тримав пульт дистанційного керування.

Замовне вбивство керівника одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони зірвала військова контррозвідка СБУ Харківщини. Як повідомляє Служба безпеки, діяти на випередження вдалося за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командування Сил спеціальних операцій.

За даними спецслужби, у Хмельницькому затримали агента російської воєнної розвідки, перед яким стояло завдання ліквідувати командира загону спецзаходів ССО.

Саморобну бомбу, як зазначають у СБУ, зібрали на основі пів кілограма пластиду. Начинкою стали металеві кульки діаметром 10 міліметрів, ролики з підшипників і свинцеві елементи, а сам пристрій вмонтували в автомобільні дверцята.

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СБУ затримала агента ГРУ в Хмельницькому

Кросовер із такими дверцятами фігурант припаркував біля під'їзду багатоповерхівки, де мешкав український офіцер. За інструкцією російської спецслужби активувати заряд він мав із засідки, коли спецпризначенець проходитиме повз машину.

Поруч, за даними слідства, стояло ще одне авто з відеореєстратором, до якого ГРУ мала віддалений доступ. У спецслужбі вважають, що так у Росії розраховували зафіксувати момент підриву, а запис потім використати в інформаційно-психологічних операціях для розхитування ситуації в Україні.

Задум викрили завчасно, повідомляє Служба безпеки. Затримання відбулося за кілька метрів від місця запланованого вибуху, коли чоловік збирався натиснути кнопку.

Підготовкою, за матеріалами справи, займався колишній контрактник із Харкова. У СБУ кажуть, що зі служби він звільнився у 2024 році за станом здоров'я, а в поле зору російських спецслужб потрапив, коли шукав "швидкі" заробітки у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування чоловік отримав "тестове завдання" – розвідати розташування запасних командних пунктів і місця паркування автомобілів Сил оборони в обласному центрі. Згодом, за версією слідства, його відправили до Хмельницького.

СБУ затримала агента ГРУ в Хмельницькому

Квартиру поблизу будинку військового агент орендував, а на балконі встановив відеореєстратор, ідеться в повідомленні. Замаскований пристрій допомагав відстежувати розпорядок дня та маршрути офіцера.

Дверцята з готовим вибуховим пристроєм фігурант забрав зі схрону й у найманому гаражі встановив на кросовер. Обидва автомобілі, і той, що мав вибухнути, і той, що мав усе зняти, він раніше пригнав із Харкова, зазначають у спецслужбі.

За виконане вбивство в Росії обіцяли "невідкладну евакуацію" через треті країни та оформлення російського громадянства. Під час обшуків, як повідомляють у СБУ, у затриманого знайшли смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для законспірованих контактів.

Підозру чоловікові оголосили за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу, це державна зрада в умовах воєнного стану. За інформацією Служби безпеки, він перебуває під вартою без права застави, а стаття передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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