Народні депутати підтримали законопроєкт 16220, ініційований президентом Володимиром Зеленським через тиждень після оприлюднення першої частини операції "Карфаген". У матеріалах, окрім працівників прокуратури, фігурують також військовослужбовці СБУ та Нацполу, чиї електронні декларації закриті через війну.

Вдень 24 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні та взяла за основу законопроєкт №16220 про внесення зміни у закон "Про запобігання корупції". Законопроєкт стосується подання декларацій деяких категорій силовиків та держслужбовців, які закриті через воєнний стан. Якщо законопроєкт підтримають у другому читанні, то дехто з працівників СБУ буде зобов'язаний показати декларацію вже у 2027 році, якщо на той час не буде виконувати бойові завдання на передовій.

Перше читання законопроєкту №16220 підтримали 287 депутатів, ніхто не голосував "проти" і ніхто не утримався, але з невідомих причин не голосувало 29 народних обранців.

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Електронне декларування — результат голосування по законопроєкту 16220 24 листопада Фото: Скриншот

Електронне декларування — деталі законопроєкту 16220

На порталі Верховної Ради є інформація про норми, які запрацюють після прийняття законопроєкту 16220. Документ вносить зміни у закон "Про запобігання корупції" — у статті 45 та 52-1. Основні зміни — працівники СБУ та розвідувальних органів (зокрема ГУР) будуть зобов'язані подавати електронні декларації. Є можливість відтермінування на час участі у бойових діях. У такому випадку декларація подаватиметься протягом 90 днів після виконання завдання або після завершення воєнного стану. Декларації керівників СБУ та розвідки (та їхніх заступників) стануть публічними, окрім випадків, якщо їхня посада та прізвище засекречені. Крім того, окремо вказано, що таке відтермінування не діє для керівників цих органів, їхніх заступників, для керівників з офісу президента, РНБО тощо.

Електронне декларування — фрамент законопроєкту 16220 24 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, восени 2026 року НАБУ опублікувало дві частини операції "Карфаген", після якої з'явилось голосування у Раді щодо декларування силовиків. У справі ішлося про "кришування" незаконних кол-центрів, магазинів з продажу заборонених речовин, про насильство та катування. Серед фігурантів, яких підозрюють у причетності до криміналу, — військовослужбовці СБУ, Національної поліції, яких вже звільнили чи відсторонили від посад. У матеріалах — переговори між фігурантами щодо переведення незаконних на криптогаманці: ішлося про десятки та сотні мільйонів доларів.

Нагадуємо, 23 листопада медіа звернули увагу на електронну декларацію працівниці військово-лікарської комісії у Черкасах, яка протягом року розбагатіла у 10 разів.