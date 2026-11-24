Народные депутаты поддержали законопроект № 16220, инициированный президентом Владимиром Зеленским через неделю после обнародования первой части операции "Карфаген". В материалах, помимо сотрудников прокуратуры, фигурируют также военнослужащие СБУ и Национальной полиции, чьи электронные декларации закрыты из-за войны.

Днём 24 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении и приняла за основу законопроект № 16220 о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции". Законопроект касается подачи деклараций некоторыми категориями сотрудников силовых структур и госслужащих, которые не подают их из-за военного положения. Если законопроект будет поддержан во втором чтении, то некоторые сотрудники СБУ будут обязаны подать декларацию уже в 2027 году, если к тому времени не будут выполнять боевые задачи на передовой.

Первое чтение законопроекта №16220 поддержали 287 депутатов, никто не проголосовал "против" и никто не воздержался, однако по неизвестным причинам 29 народных избранников не приняли участия в голосовании.

Видео дня

Электронное декларирование — итоги голосования по законопроекту №16220 24 ноября Фото: Скриншот

Электронное декларирование — подробности законопроекта №16220

На портале Верховной Рады размещена информация о нормах, которые вступят в силу после принятия законопроекта № 6220. Документ вносит изменения в закон "О предотвращении коррупции" — в статьи 45 и 52-1. Основные изменения — сотрудники СБУ и разведывательных органов (в частности, ГУР) будут обязаны подавать электронные декларации. Предусмотрена возможность отсрочки на время участия в боевых действиях. В таком случае декларация будет подаваться в течение 90 дней после выполнения задания или после завершения военного положения. Декларации руководителей СБУ и разведки (а также их заместителей) станут общедоступными, за исключением случаев, когда их должность и фамилия засекречены. Кроме того, отдельно указано, что такая отсрочка не распространяется на руководителей этих органов, их заместителей, руководителей аппарата президента, СНБО и т. д.

Электронное декларирование — фрагмент законопроекта №16220 от 24 ноября Фото: Скриншот

Отметим, что осенью 2026 года НАБУ опубликовало две части операции "Карфаген", после чего в Раде состоялось голосование по вопросу декларирования доходов силовиков. В деле речь шла о "крыше" над незаконными колл-центрами, магазинами по продаже запрещенных веществ, о насилии и пытках. Среди фигурантов, подозреваемых в причастности к преступлениям, — военнослужащие СБУ и Национальной полиции, которые уже уволены или отстранены от должностей. В материалах — переговоры между фигурантами о переводе незаконных средств на криптокошельки: речь шла о десятках и сотнях миллионов долларов.

Напоминаем, что 23 ноября СМИ обратили внимание на электронную декларацию сотрудницы военно-медицинской комиссии в Черкассах, которая за год разбогатела в 10 раз.