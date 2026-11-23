Офтальмолог из Черкасского городского центра комплектования хранит более 300 тыс. долл. наличными. Год назад запас наличных был в 10 раз меньше.

23 ноября СМИ "Украинские новости" обратили внимание на электронную декларацию врача Оксаны Глущенко из Черкасс. На портале НАЗК размещены три электронные декларации Глущенко, которая стала членом постоянно действующей военно-медицинской комиссии Черкасского объединенного городского ТЦК и СП. СМИ отметило, что врач, помимо более 300 тыс. в валюте наличными, после начала работы в ВЛК купила квартиру в Киеве и дорогостоящий автомобиль.

В материале УН указано, что Глущенко в 2026 году задекларировала 325 тыс. долл. и 33 тыс. евро: эти суммы появились по итогам 2025 года. При этом официальная зарплата за этот период составила 420 тыс. у врача и еще 480 тыс. — у мужа. Другие приобретения за последний период — это две квартиры в Киеве, купленные в 2024 году и оформленные на мужа и жену, а также автомобиль TOYOTA RAV4 (оформленный на мужа).

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"В настоящее время НАПК проводит полную проверку её электронной декларации за 2025 год. Проверка ещё не завершена", — сообщило СМИ.

Скандал с мобилизацией — подробности

На портале НАЗК размещены электронные декларации врача Оксаны Элиадовны Глущенко, работающей в ВЛК и в "Черкасском областном клиническом госпитале ветеранов войны" — за 2025 год (появилась в марте 2026 года) и за 2024 год (в марте 2025 года). Кроме того, в сети есть информация о работе в офтальмологическом отделении Черкасской областной больницы.

Скандал с мобилизацией — Оксана Глущенко на портале больницы Фото: Черкасская обласная больница

Декларации Глущенко за предыдущие годы показывают, что по состоянию на начало 2025 и 2024 годов у врача было 25 тыс. наличными, а в начале 2026 года — "плюс" 300 тыс. долл. наличными: запас наличных вырос в 10 раз за один год.

Скандал с мобилизацией — декларация Оксаны Глущенко за 2024 год Фото: НАЗК

Скандал с мобилизацией — декларация Оксаны Глущенко за 2025 год Фото: НАЗК

Приобретения семьи в 2024 году — две квартиры и автомобиль. Речь идет о приобретении квартиры в Киеве площадью 43 кв. м за 789 тыс. грн (20 тыс. долл. по курсу НАБУ на тот момент), оформленной на Светлану Глущенко, и ещё одну квартиру в Киеве площадью 41 кв. м за 389 тыс. грн (10 тыс. долл.), оформленную на мужа. Кроме того, в том же году муж купил автомобиль TOYOTA RAV4 2024 года выпуска за 2 млн грн (53 тыс. долл.).

На сайтах Черкасского областного ТЦК и Черкасского объединенного городского ТЦК пока нет комментариев относительно доходов врача ВЛК.

Отметим, что в сентябре 2026 года стало известно о мужчине, который не прошел ВЛК и получил штраф от ТЦК в размере 25 тыс. грн. Юристы Александр Дубовой и Диана Тернова рассказали о процедуре обжалования и о том, в каких случаях штрафы ТЦК являются незаконными.

Напоминаем, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о нарушениях в Черновицком ТЦК, где многодетному отцу несколько раз принудительно отменяли отсрочку.