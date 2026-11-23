Очільниця Черкаської ВЛК за рік розбагатіла на $300 тисяч: що показала декларація
Офтальмологиня з Черкаського міського терцентру комплектування зберігає понад 300 тис. дол. готівкою. Рік тому запас готівки був у 10 разів менший.
23 листопада медіа "Українські Новини" звернуло увагу на електронну декларацію лікарки Оксани Глущенко з Черкас. На порталі НАЗК є три електронні декларації Глущенко, яка стала членкинею постійно діючої військово-лікарської комісії Черкаської об'єднаного міського ТЦК та СП. Медіа зауважило, що медикиня, окрім понад 300 тис. у валюті готівкою, після початку роботи у ВЛК купила квартиру у Києві та дороговартісне авто.
У матеріалі УН вказано, що Глущенко у 2026 році задекларувала 325 тис. дол. та 33 тис. євро: ці суми з'явились за підсумками 2025 року. При цьому офіційна зарплата за цей час склала 420 тис. у лікарки та ще 480 тис. — у чоловіка. Інші здобутки протягом останнього періоду — це дві квартири у Києві, яку купили у 2024 році та оформили на чоловіка та дружину, машина TOYOTA RAV4 (оформлена на чоловіка).
"На сьогодні НАЗК проводить повну перевірку її електронної декларації за 2025 рік. Перевірка ще не завершена", — написало медіа.
Скандал з мобілізацією — деталі
На порталі НАЗК є електронні декларації лікарки Оксани Еліадівні Глущенко, яка працює у ВЛК та у "Черкаському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни" — за 2025 рік (з'явилась у березні 2026 року) та за 2024 (у березні 2025). Крім того, у мережі є інформація про роботу в офтальмологічному відділенні Черкаської обласної лікарні.
Декларації Глущенко за попередні роки показують, що станом на початок 2025 та 2024 років у лікарки було 25 тис. готівкою, а на початку 2026 року — "плюс" 300 тис. дол. готівкою: запас готівки зріс у 10 разів протягом одного року.
Набутки родини у 2024 році — дві квартири та машина. Ідеться про отримання квартири у Києві площею 43 кв. м за 789 тис. грн (20 тис. дол. за тогочасним курсом НАБУ), яку оформили на Світлану Глущенко, і ще одна квартира у Києві 41 кв. м за 389 тис. грн (10 тис. дол.), оформлена на чоловіка. Крім того, того ж року чоловік купив машину TOYOTA RAV4 2024 року випуску за 2 млн грн (53 тис. дол.).
На ресурсах Черкаського обласного ТЦК та Черкаського об'єднаного міського ТЦК поки немає коментарів щодо доходів лікарки ВЛК.
Зазначимо, у вересні 2026 року стало відомо про чоловіка, який не пройшов ВЛК та отримав штраф ТЦК у розмірі 25 тис. грн. Юристи Олександр Дубовий та Діана Тернова розповіли про процедуру оскарження та про те, коли штрафи ТЦК є незаконними.
Нагадуємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про порушення у Чернівецькому ТЦК, коли з багатодітного батька кілька разів примусово скасовували відстрочку.