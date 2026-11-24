НАБУ та захист генерала СБУ Сергія Дуки опублікували відео за 4 листопада, коли антикорупційники прийшли з обшуком та наразились на спротив. Кожна сторона доводить, що інша говорить неправду, і у кожної — своє відео на підтвердження позиції.

Зранку 24 листопада НАБУ опублікувало пояснення щодо ситуації, яка склалась під час обшуку у генерала Дуки. Заява з'явилась через під доби після того, як антикорупційники та глава ТСК Олексій Гончаренко опублікували відео подій 4 листопада. На відео чути, що з боку охоронців генерала були погрози, тим часом як представники НАБУ представились й показали документи. Втім, 24 листопада Гончаренко опублікував нове відео — тепер вже з боку СБУ.

Справа Карфаген — відео НАБУ по обшук у Дуки 4 листопада

На відео, яку опублікували антикорупційники, та у повній версії запису, яку показав Гончаренко, чітко чути погрози охоронців відкрити вогонь та їхню переконаність, що за це нічого не буде. Крім того, бачимо, що до будинку Дуки приїхали представники внутрішньої безпеки СБУ, і лише тоді НАБУ пустили всередину.

Відео дня

Справа "Карфаген" — деталі слідчих дій щодо Дуки

У дописі НАБУ пояснили, які факти зафіксувало відео з обшуку та у справі Дуки: спростували заяви, які пролунали у ВАКС та під час засідання ТСК. Наголошується, що антикорупційники відразу представились та озвучили причину, чому вони затемна опинились під будинком генерала СБУ. Зокрема, чітко сказали, що мають ухвалу суду про обшук. Люди, які були всередині будинку (охорона та працівники СБУ) почули усе сказане, тому що відповідали, але не хотіли відкривати ворота. Після тривалих переговорів працівник НАБУ переліз через паркан, щоб відкрити хвіртку, але натомість на нього наставили вогнепальну зброю. Крім того, помітили людину зі зброєю у вікні. Через 40 хв прибув адвокат Дуки, але і тоді НАБУ не пустили всередину.

Антикорупційники пояснили, що жодна посада та звання не дає права ігнорувати слідчі дії. Крім того, спростували заяву адвоката та Дуки, які говорили, що генерала ніколи не допитували. З'ясувалось, що допит був, але дуже короткий, бо була відмова від свідчень. Є навіть протокол допиту. Скрин показує, що ідеться про справу №52026000000000505, а допит почався та закінчився о 12:32: є власноручна відмова Дуки.

Справа Карфаген — протокол допиту Дуки 4 листопада Фото: НАБУ

Ще один факт, який прокоментувало НАБУ, — це лист СБУ до ВАКС щодо загрози теракту, який став підставою для закритого засідання. Антикорупційники сумніваються, чи була загроза, оскільки попри це Дука особисто відвідав засідання ТСК. У дописі НАБУ повідомляється, що апеляція щодо запобіжного заходу Дуці відбудеться 26 листопада: початок — об 11 год.

Зранку 24 листопада Гончаренко опублікував ще одне відео — запис СБУ з камер відеоспостереження. На відео — ті ж події, але з точки зору охорони генерала Дуки, які перебували за периметром огорожі.

Справа Карфаген — відео СБУ по обшук у Дуки 4 листопада

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Генерал Дука та справа "Карфаген"

Зазначимо, генерал СБУ Сергій Дука — фігурант справи "Карфаген", матеріали якої НАБУ опублікувало 4 листопада. У матеріалах фігурує особа з кличкою "Акім", яка начебто спілкувалась з кримінальниками. Згідно з даними медіа, під цією кличкою ховається саме Дука. НАБУ оголосило підозру генералу СБУ за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу (участь у незаконній організації), а у матеріалах справи є записи розмов щодо прикриття нелегальної діяльності групи зловмисників.

Нагадуємо, 18 листопада генерал Сергій Дука взяв участь у засідання ТСК та зробив скандальні заяви про НАБУ та САП.