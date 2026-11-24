НАБУ и защита генерала СБУ Сергея Дуки опубликовали видеозапись событий 4 ноября, когда сотрудники антикоррупционного ведомства прибыли с обыском и столкнулись с сопротивлением. Каждая сторона утверждает, что другая лжет, и у каждой — своя видеозапись в подтверждение своей позиции.

Утром 24 ноября НАБУ опубликовало разъяснение по поводу ситуации, сложившейся во время обыска у генерала Дуки. Заявление появилось спустя чуть менее суток после того, как сотрудники антикоррупционного ведомства и глава ВСК Алексей Гончаренко опубликовали видео событий 4 ноября. На видео слышно, что со стороны охранников генерала раздавались угрозы, в то время как представители НАБУ представились и предъявили документы. Впрочем, 24 ноября Гончаренко опубликовал новое видео — теперь уже со стороны СБУ.

Дело "Карфаген" — видео НАБУ об обыске у Дуки 4 ноября

На видео, опубликованном антикоррупционерами, и в полной версии записи, которую показал Гончаренко, отчётливо слышны угрозы охранников открыть огонь и их уверенность в том, что за это ничего не будет. Кроме того, видно, что к дому Дуки приехали представители внутренней безопасности СБУ, и только тогда НАБУ пустили внутрь.

Видео дня

Дело "Карфаген" — подробности следственных действий по Дуке

В сообщении НАБУ разъяснили, какие факты зафиксированы на видео с обыска и по делу Дуки: опровергли заявления, прозвучавшие в ВАКС и во время заседания ВСК. Отмечается, что антикоррупционеры сразу представились и объяснили, почему они неожиданно оказались у дома генерала СБУ. В частности, они четко заявили, что есть постановление суда об обыске. Люди, находившиеся внутри дома (охрана и сотрудники СБУ), слышали всё сказанное, поскольку отвечали, но не хотели открывать ворота. После длительных переговоров сотрудник НАБУ перелез через забор, чтобы открыть калитку, но вместо этого на него наставили огнестрельное оружие. Кроме того, заметили человека с оружием в окне. Через 40 минут прибыл адвокат Дуки, но и тогда сотрудников НАБУ не пустили внутрь.

Антикоррупционеры пояснили, что ни одна должность и ни одно звание не дают права игнорировать следственные действия. Кроме того, они опровергли заявление адвоката и Дуки, которые утверждали, что генерала никогда не допрашивали. Выяснилось, что допрос был, но очень короткий, поскольку он отказался давать показания. Есть скрин протокол допроса. Скрин показывает, что речь идет о деле №52026000000000505, а допрос начался и закончился в 12:32: имеется собственноручный отказ Дуки.

Дело "Карфаген" — протокол допроса Дуки от 4 ноября Фото: НАБУ

Еще один факт, который прокомментировало НАБУ, — это письмо СБУ в ВАКС об угрозе теракта, которое послужило основанием для проведения закрытого заседания. Антикоррупционеры сомневаются, была ли угроза, поскольку, несмотря на это, Дука лично посетил заседание ВСК. В сообщении НАБУ указывается, что апелляция по вопросу о мере пресечения в отношении Дуки состоится 26 ноября: начало — в 11 часов.

Утром 24 ноября Гончаренко опубликовал ещё одно видео — запись СБУ с камер видеонаблюдения. На видео запечатлены те же события, но с точки зрения охраны генерала Дуки, находившейся за периметром ограждения.

Дело "Карфаген" — видео СБУ об обыске в Дуке 4 ноября

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Генерал Дука и дело "Карфаген"

Отметим, что генерал СБУ Сергей Дука — фигурант дела "Карфаген", материалы которого НАБУ опубликовало 4 ноября. В материалах фигурирует лицо с кличкой "Аким", которое якобы общалось с криминальными элементами. Согласно данным СМИ, под этой кличкой скрывается именно Дука. НАБУ объявило подозрение генералу СБУ по ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса (участие в незаконной организации), а в материалах дела есть записи разговоров о прикрытии нелегальной деятельности группы злоумышленников.

Напоминаем, что 18 ноября генерал Сергей Дука принял участие в заседании ВСК и сделал скандальные заявления в адрес НАБУ и САП.