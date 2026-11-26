Столб дыма над левым берегом Киева виден из Оболонского района. Столичные власти пока не прокомментировали инцидент.

Утром 26 ноября над Киевом заметили столб дыма от крупного пожара, сообщили в местном паблике "Киевский Движ". Пожар бушует на Левобережье в районе станции метро "Лесная".

В паблике уточнили, что пылает, вероятно, недалеко от маркет-молла "Дарынок" на Лесной. На видео от очевидцев — темное облако дыма, поднявшееся выше окружающих домов.

Тем временем в ночь на 26 ноября РФ атаковала Киев, подтвердили в ГСЧС около 7 часов. Спасатели уточнили, что пострадал Деснянский район столицы, семеро пострадавших, среди них двое детей. В результате удара в одной из точек начался масштабный пожар и разрушенные нежилые сооружения: где именно это произошло, не указано. Кроме того, произошло возгорание в еще одном месте и разрушения, добавили спасатели. Других деталей русского удара нет, в то же время ТЦ "Дарынок" на Лесной расположен именно в Деснянском районе.

Видео дня

Пожар в Киеве — что произошло в ночь на 26 ноября

С вечера 25 ноября до утра 26 ноября Киев подвергся обстрелу РФ: согласно данным Воздушных сил, россияне запустили реактивные дроны и другие типы БпЛА, и также были баллистические ракеты из-под Брянска и Орла. Под ударом оказалась вся Украина: взрывалось в Киеве, Харькове, Одессе. Средства ПВО сбили 87 из 113 беспилотников, о сбитии ракет данных нет, зато есть информация о попадании в 20 локациях.

Первая информация об ударе по Киеву появилась около 23 часов 25 ноября. Жители столицы услышали громкий взрыв возле одного из торговых центров. В 23:04 мэр Виталий Кличко подтвердил, что пострадал Деснянский район Киева: разрушение здания на территории промзоны, в еще одно нежилое здание, в ТЦ. Получили ранения три человека, написал мэр.

Утром Фокус сообщил о последствиях российского ночного удара по Киеву и другим регионам Украины. Под обстрелы, кроме столицы, попали Одесса, Харьков, Кривой Рог. В Киеве, как уточнил утром мэр, подержали ранения семь человек, из них двое — в особо тяжелом состоянии. В Белоцерковском районе погиб мужчина, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. В Кривом Роге масштабные разрушения инфраструктурного объекта Центрально-Городском районе города и еще одного объекта за пределами населенного пункта. В Харькове дрон РФ влетел в окно многоэтажки: на фото с места событий — горящая квартира.

Напомним, один из предыдущих ударов РФ по Киеву произошел в ночь на 12 ноября: россияне использовали баллистику.