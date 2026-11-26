Стовп диму над лівобережжям Києва видно з Оболонського району. Столична влада ще не коментувала інцидент.

Зранку 26 листопада над Києвом помітили стовп диму від масштабної пожежі, повідомили у місцевому пабліку "Киевский Движ". Палає на Лівобережжі у районі станції метро "Лісова".

У пабліку уточнили, що палає, ймовірно, неподалік маркет-молу "Даринок" на Лісовій. На відео від очевидців — темна хмара диму, яка здійнялась вище навколишніх будинків.

Тим часом в ніч на 26 листопада РФ атакувала Київ, підтвердили у ДСНС близько 7 год. Рятувальники уточнили, що постраждав Деснянський район столиці, є семеро постраждалих, серед них — двоє дітей. Внаслідок удару в одній з точок почалась масштабна пожежа та зруйновані нежитлові споруди: де саме це відбулось, не вказано. Крім того, сталось займання у ще одному місці та є руйнування, додали рятувальники. Інших деталей російського удару немає, водночас ТЦ "Даринок" на Лісовій розташований саме у Деснянському районі.

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Пожежа у Києві — що сталось в ніч на 26 листопада

З вечора 25 листопада до ранку 26 листопада Київ потерпав від обстрілу РФ: згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили реактивні дрони та інші типи БпЛА, і також були балістичні ракети з-під Брянська та Орла. Під ударом опинилась вся Україна: вибухало в Києві, Харкові, Одесі. Засоби ППО збили 87 зі 113 безпілотників, про збиття ракет даних немає, натомість є інформація про влучання у 20 локаціях.

Перша інформація про удар по Києві з'явилась близько 23 год 25 листопада. Жителі столиці почули гучний вибух біля одного з торгівельних центрів. О 23:04 міський голова Віталій Кличко підтвердив, що постраждав Деснянський район Києва: руйнування будівлі на території промзони, у ще одну нежитлову будівлю, у ТЦ. Отримали поранення троє людей, написав мер.

Зранку Фокус повідомив про наслідки російського нічного удару по Києву та для інших регіонів України. Під обстріл, окрім столиці, потрапили Одеса, Харків, Кривий Ріг. У Києві, як уточнив зранку мер, потримали поранення семеро людей, з них двоє — в особливо важкому стані. У Білоцерківському районі загинув чоловік, повідомив глава Київської ОВА Тимур Ткаченко. У Кривому Розі — масштабні руйнування інфраструктурного об'єкта у Центрально-Міському районі міста і ще одного об'єкта за межами населеного пункту. У Харкові дрон РФ влетів у вікно багатоповерхівки: на фото з місця подій — палаюча квартира.

Нагадуємо, один з попередніх ударів РФ по Києві стався в ніч на 12 листопада: росіяни використали балістику.