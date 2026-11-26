Троє загиблих і щонайменше десятеро поранених — такі наслідки нічної атаки РФ на Україну 26 листопада. Найтяжчі удари припали на Харків, де безпілотник залетів у багатоповерхівку, Київ, Київщину, Одесу та інфраструктуру Кривого Рогу.

Протягом минулої доби та у ніч проти 26 листопада російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Київська та Дніпропетровська області. Внаслідок обстрілів є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки атак.

Київ

У столиці внаслідок нічної атаки постраждали семеро людей. Трьох із них медики госпіталізували, двоє перебувають у тяжкому стані. Про це вранці 26 листопада повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ Фото: ДСНС

За його словами, спочатку було відомо про чотирьох постраждалих. Двох поранених доправили до лікарні у тяжкому стані, ще двом медики надали допомогу амбулаторно.

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Атака на Київ Фото: ДСНС

Згодом кількість постраждалих зросла до семи. Наразі троє людей перебувають у медичних закладах, двоє з них — у тяжкому стані.

Київська область

У Білоцерківському районі внаслідок російської атаки загинув чоловік 1974 року народження. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Крім того, на території району виникла пожежа на автостоянці. Рятувальники ліквідували займання, однак вогонь пошкодив два вантажні автомобілі.

Також пошкоджень зазнав торговельний заклад. На місці продовжують працювати оперативні служби.

Дніпропетровська область

Цієї ночі українські сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною.

Водночас російські війська завдали ударів двома реактивними дронами типу "Шахед" по об'єкту інфраструктури поблизу Кривого Рогу. Ще один такий безпілотник атакував інфраструктурний об'єкт у Центрально-Міському районі міста.

Внаслідок влучань виникли пожежі. На місцях ударів розпочали аварійно-рятувальні роботи. За попередньою інформацією, руйнування значні.

Одеса

В Одесі внаслідок чергового російського удару частково зруйновано приватний житловий будинок.

Атака на Одещину Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одещину Фото: Одеська ОВА

Також пошкоджено два легкові автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

На місці влучання виникла пожежа в житловому будинку та гаражі. Рятувальники ліквідували займання.

Атака на Одещину Фото: Одеська ОВА

Робота вогнеборців ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів особовий склад був змушений кілька разів прямувати до укриття.

Харківська область

У Харкові російські безпілотники влучили у двох районах міста — Новобаварському та Холодногірському. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Перше влучання сталося в багатоповерховому житловому будинку в Новобаварському районі. Там виникла пожежа у квартирі на 15-му поверсі. Також з'явилася інформація про людей, заблокованих під завалами.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих. Згодом Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання у багатоповерхівку загинула людина.

Пізніше у квартирі, куди залетів російський "Шахед", виявили тіло ще однієї загиблої людини.

Ще одне влучання зафіксували у Холодногірському районі. Наслідки цього удару уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 22 листопада ЗС РФ атакували Київ та Київщину. Під удар потрапила багатоповерхівка в Димері, де обвалилася ціла секція будинку — з першого по п'ятий поверх.

Також в ніч на 24 листопада російський реактивний дрон залетів до Польщі. У збройних силах країни пояснили, чому вирішили не збивати повітряну ціль.