Трое погибших и как минимум десять раненых — таковы последствия ночной атаки РФ на Украину 26 ноября. Наиболее сильные удары пришлись на Харьков, где беспилотник врезался в многоэтажное здание, Киев, Киевскую область, Одессу и инфраструктуру Кривого Рога.

За последние сутки и в ночь на 26 ноября российские войска нанесли массированный удар с помощью ударных беспилотников по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса, Киевская и Днепропетровская области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Фокус собрал всю известную информацию о последствиях атак.

Киев

В столице в результате ночной атаки пострадали семь человек. Троих из них медики госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом утром 26 ноября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Нападение на Киев Фото: ГСЧС

По его словам, сначала было известно о четырёх пострадавших. Двоих раненых доставили в больницу в тяжёлом состоянии, ещё двум медики оказали помощь амбулаторно.

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Нападение на Киев Фото: ГСЧС

Впоследствии число пострадавших возросло до семи. В настоящее время трое человек находятся в медицинских учреждениях, двое из них — в тяжелом состоянии.

Киевская область

В Белоцерковском районе в результате российского нападения погиб мужчина 1974 года рождения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Кроме того, на территории района произошел пожар на автостоянке. Спасатели ликвидировали возгорание, однако огонь повредил два грузовых автомобиля.

Также повреждения получил торговый объект. На месте продолжают работать оперативные службы.

Днепропетровская область

Этой ночью украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 российских беспилотников в небе над Днепропетровской областью.

В то же время российские войска нанесли удары двумя реактивными дронами типа "Шахед" по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Еще один такой беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Центрально-Городском районе города.

В результате попаданий возникли пожары. В местах ударов начались аварийно-спасательные работы. По предварительным данным, разрушения значительные.

Одесса

В Одессе в результате очередного российского удара частично разрушен частный жилой дом.

Нападение на Одесскую область Фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Нападение на Одесскую область Фото: Одесская ОВА

Также повреждены два легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

В месте попадания возник пожар в жилом доме и гараже. Спасатели потушили возгорание.

Нападение на Одесскую область Фото: Одесская ОВА

Работа пожарных осложнялась повторяющимися сигналами воздушной тревоги. Из-за угрозы новых ударов личный состав был вынужден несколько раз укрываться.

Харьковская область

В Харькове российские беспилотники нанесли удары по двум районам города — Новобаварскому и Холодногорскому. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Первое попадание произошло в многоэтажном жилом доме в Новобаварском районе. Там возник пожар в квартире на 15-м этаже. Также поступила информация о людях, оказавшихся заблокированными под завалами.

Сначала было известно о трёх пострадавших. Позже Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания в многоэтажный дом погиб человек.

Позже в квартире, куда попал российский "Шахед", обнаружили тело ещё одного погибшего.

Еще одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе. Последствия этого удара уточняются.

Напомним, что в ночь на 22 ноября Вооружённые силы РФ нанесли удар по Киеву и Киевской области. Под удар попало многоэтажное здание в Димере, где обрушилась целая секция дома — с первого по пятый этаж.

Кроме того, в ночь на 24 ноября российский реактивный дрон залетел на территорию Польши. В вооруженных силах страны объяснили, почему решили не сбивать воздушную цель.