В пятницу, 27 ноября, в четырёх западных областях Украины прогнозируется прирост снежного покрова от 8 до 20 сантиметров. Укргидрометцентр также предупреждает о налипании мокрого снега и гололеде на дорогах, а ночью температура опустится до 6 градусов.

В пятницу, 27 ноября, в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидается значительное количество снега. Прирост снежного покрова там составит 8–20 сантиметров, предупреждает Укргидрометцентр

Местами возможно налипание мокрого снега и гололеда, а на дорогах прогнозируется гололедица. Снег и мокрый снег покроют почти всю страну. Исключение составляют север и северо-восток, где осадков не ожидается. В Закарпатье и на юге же будет дождь.

Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду.

Ночью по всей Украине прогнозируется от 1 до 6 градусов мороза, а днём — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее всего будет в Закарпатье и на юге, где в течение суток температура будет держаться на уровне от 2 до 8 градусов выше нуля.

Видео дня

В Киеве осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 1–3 градуса мороза, днём температура будет держаться около нуля.

Сочетание мокрого снега с ночными морозами создает главную опасность дня — гололед, прежде всего в западных областях. На таких участках тормозной путь значительно длиннее, поэтому следует увеличить дистанцию между автомобилями.

Ранее сообщалось, что похолодание ожидалось на всей территории Украины уже с воскресенья, 22 ноября, а в течение недели температура должна была снизиться ещё больше. Синоптики прогнозировали морозы, местами снег и гололед на дорогах.

Кроме того, в ночь на 24 ноября Киев покрылся первым снегом в этом сезоне. Улицы столицы припорошило, а местные Telegram-каналы начали публиковать видео заснеженного города. Осадки выпали на фоне похолодания и изменения погодных условий, и в соцсетях появились кадры снегопада из разных районов Киева.