Приріст снігового покриву від 8 до 20 сантиметрів прогнозують у чотирьох західних областях України в п'ятницю, 27 листопада. Укргідрометцентр попереджає також про налипання мокрого снігу й ожеледицю на дорогах, а вночі морози дійдуть до 6 градусів.

Значний сніг у п'ятницю, 27 листопада, очікують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Приріст снігового покриву там становитиме 8-20 сантиметрів, попереджає Укргідрометцентр

Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах прогнозують ожеледицю. Сніг і мокрий сніг накриють майже всю країну. Виняток становлять північ і північний схід, де опадів не очікують. На Закарпатті та на півдні натомість буде дощ.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Уночі по Україні прогнозують від 1 до 6 градусів морозу, а вдень – від 3 морозу до 3 тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні, де протягом доби втримається від 2 до 8 градусів вище нуля.

Відео дня

У Києві опадів не передбачається. Уночі стовпчики термометрів покажуть 1-3 градуси морозу, вдень температура триматиметься близько нуля.

Поєднання мокрого снігу з нічними морозами означає головний ризик дня – ожеледицю, насамперед у західних областях. На таких ділянках гальмівний шлях суттєво довший, тому дистанцію між автомобілями варто збільшити.

Раніше повідомлялося, що похолодання очікувалося на всій території України вже з неділі, 22 листопада, а протягом тижня температура мала знизитися ще більше. Синоптики прогнозували морози, місцями сніг і ожеледь на дорогах.

Також у ніч на 24 листопада Київ укрився першим снігом цього сезону. Вулиці столиці припорошило, а місцеві Telegram-канали почали публікувати відео засніженого міста. Опади випали на тлі похолодання та зміни погодних умов, і в соцмережах з'явилися кадри снігопаду з різних районів Києва.