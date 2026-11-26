Отмену отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет могут предложить военные. Обращение к президенту, правительству и Верховной Раде почти готово, рассказал народный депутат Руслан Горбенко, а само решение требует политической воли главы государства.

Военные готовят обращение по поводу возможной отмены отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет. Направить его планируют Верховному главнокомандующему, правительству и Верховной Раде, рассказал в эфире "Вечер.LIVE" народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Принятие такого решения, по его словам, зависит от политической воли президента. Сам документ, подготовленный военными, уже почти готов.

Депутат также считает необходимым усилить проверки высших учебных заведений. Причина, которую он называет, — случаи злоупотреблений при получении отсрочек в связи с обучением.

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Конкретных цифр или примеров таких злоупотреблений Горбенко не привел.

Пока никаких изменений в правила отсрочки для студентов принято не было. Речь идет лишь о подготовке обращения, а не о готовом решении, поэтому действующий порядок остается в силе. Также не уточняется, какая именно военная структура стоит за этой инициативой.

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