Скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком від 25 років можуть запропонувати військові. Звернення до президента, уряду та Верховної Ради майже готове, розповів нардеп Руслан Горбенко, а саме рішення потребує політичної волі глави держави.

Звернення щодо можливого скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком від 25 років готують військові. Адресувати його планують Верховному головнокомандувачу, уряду та Верховній Раді, розповів в ефірі Вечір.LIVE народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Ухвалення такого рішення, за його словами, залежить від політичної волі президента. Сам документ від військових уже майже готовий.

Посилити перевірки вищих навчальних закладів депутат також вважає за потрібне. Причина, яку він називає – випадки зловживань під час отримання відстрочок через навчання.

Конкретних цифр чи прикладів таких зловживань Горбенко не навів.

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Жодних змін до правил відстрочки для студентів поки не ухвалювали. Ідеться лише про підготовку звернення, а не про готове рішення, тому нинішній порядок залишається чинним. Не уточнюється й те, яка саме військова структура стоїть за цією ініціативою.

Раніше повідомлялося, що обов'язкової мобілізації жінок в Україні немає, і на службу українки можуть потрапити лише за контрактом, хоча це питання час від часу виринає в публічних дискусіях. Охочі вступити до армії у віці від 18 до 60 років укладають мотиваційний контракт на 14-24 місяці, а за наявності відповідного досвіду та підготовки – від шести місяців, пише "Телеграф". Військова адвокатка юридичної компанії "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких у тому ж матеріалі перелічила головне, що варто знати жінкам перед підписанням контракту.

Також Кабінет Міністрів продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких закінчився статус критичності. Постанову ухвалили 19 листопада, і її підписав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Рішення стосується підприємств, установ та організацій, для яких державні органи узгодили критерії визначення критично важливих із Координаційним центром організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на час війни.