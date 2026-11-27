В западных областях за сутки может выпасть до 20 см снега, а на дорогах образуется гололед. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

27 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния антициклона из Скандинавии и атмосферного фронта, приближающегося с юга. В большинстве регионов прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а в Закарпатье и на юге — дождя. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, в течение суток в северных и северо-восточных областях существенных осадков не ожидается. В других регионах пройдут умеренный снег и мокрый снег. В Закарпатье и на юге страны возможен дождь.

Карта прогноза погоды Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололед. В Прикарпатье осадки будут значительными. Ветер северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью составит 1–6 градусов мороза, днём — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Закарпатье и в южных областях будет теплее — в течение суток от +2 до +8 градусов.

Отдельное предупреждение касается Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей. Днём 27 ноября и ночью 28 ноября там ожидается сильный снегопад. За это время высота снежного покрова может увеличиться на 8–20 см.

Предупреждения по областям Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В этих регионах также прогнозируется гололед на дорогах. Из-за непогоды могут возникнуть затруднения в движении транспорта и работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Для западных областей объявлен I уровень опасности — желтый.

В Киевской области и столице 27 ноября погода будет более спокойной. Ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

В Киевской области ночью температура опустится до 1–6 градусов мороза, днём будет колебаться от –2 до +3 градусов. В Киеве ночью прогнозируют 1–3 градуса мороза, а днём — около 0 градусов.

Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий в западных областях, где в отдельных населенных пунктах уже наблюдались снегопады. В частности, в субботу, 21 ноября, в высокогорных районах Карпат зафиксировали сильный ветер, густой туман и сплошную облачность.

В то же время в течение недели холодная погода охватит всю территорию Украины. Во многих регионах прогнозируются снегопады и гололед. Похолодание началось ещё в воскресенье, 22 ноября, и в дальнейшем температура воздуха будет снижаться, местами опускаясь ниже нуля.