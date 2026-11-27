У західних областях за добу може випасти до 20 см снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

27 листопада в Україні очікується погіршення погодних умов через вплив антициклону зі Скандинавії та атмосферного фронту, який наближається з півдня. У більшості регіонів прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а на Закарпатті й півдні — дощу. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, упродовж доби в північних і північно-східних областях істотних опадів не очікується. В інших регіонах пройдуть помірні сніг і мокрий сніг. На Закарпатті та півдні країни можливий дощ.

Карта прогнозу погоди Фото: Український гідрометеорологічний центр

Місцями прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь. На Прикарпатті опади будуть значними. Вітер північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Відео дня

Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів морозу, вдень — від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті та в південних областях буде тепліше — протягом доби від +2 до +8 градусів.

Окреме попередження стосується Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Вдень 27 листопада та вночі 28 листопада там очікується значний сніг. За цей час висота снігового покриву може збільшитися на 8-20 см.

Попередження по областях Фото: Український гідрометеорологічний центр

У цих регіонах також прогнозують ожеледицю на дорогах. Через негоду можуть виникнути ускладнення в русі транспорту та роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Для західних областей оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

У Київській області та столиці 27 листопада погода буде спокійнішою. Очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині вночі температура опуститься до 1-6 градусів морозу, вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. У Києві вночі прогнозують 1-3 градуси морозу, а вдень — близько 0 градусів.

Раніше повідомлялося про ускладнення погодних умов у західних областях, де в окремих населених пунктах уже спостерігалися снігопади. Зокрема, у суботу, 21 листопада, у високогірних районах Карпат зафіксували сильний вітер, густий туман і суцільну хмарність.

Водночас протягом тижня холодна погода охопить усю територію України. У багатьох регіонах прогнозують снігопади та ожеледицю. Похолодання почалося ще в неділю, 22 листопада, і надалі температура повітря знижуватиметься, подекуди опускаючись нижче нуля.