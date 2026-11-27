О систематическом давлении на редакцию сообщила "Украинская правда". Речь идет о слежке с использованием автомобилей с оперативными номерами, скоординированной кампании в Telegram и депутатском обращении, а причину редакция видит в собственных материалах о Давиде Арахамии.

"Украинская правда" фиксирует систематическое давление на редакцию и её журналистов-расследователей, связывая его с материалами о главе фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии. В колонке издания говорится, что Арахамия и его окружение могут быть причастны к медийной кампании против "Украинской правды". Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Кампания в Telegram

С августа в сети "Труха" появляются публикации, направленные против издания и руководителя отдела расследований Михаила Ткача. Только 21 и 22 ноября мониторинг зафиксировал 36 таких материалов на 18 каналах, которые дословно дублировали одни и те же тезисы, а к 23 ноября они набрали более 4 миллионов просмотров.

Видео дня

Начало массовой фазы, 18 ноября, редакция связывает с выходом материала Ткача "Коалиция решительных". "Кто на самом деле атакует НАБУ и САП". По словам собеседников УП, размещение публикаций против издания и против антикоррупционных органов организовывал один посредник.

Съемочная группа работала над темой Арахамии несколько месяцев, и в этой работе вновь фигурировало имя бывшего депутата от ОПЗЖ Игоря Абрамовича, проживающего в Монако. 24 ноября руководитель САП Александр Клименко в интервью УП заявил, что неформальная группа "Монако" объявила войну НАБУ и САП, а сообщение поступило от имени Абрамовича.

Его имя фигурирует и в сообщениях о возможной смене владельца "Трухи". Покупателем сети называют Николая Удянского, а за сделкой, по предположениям собеседников издания, мог стоять Арахамия. Сам он это опровергает.

Кампанию против издания вели каналы сети "Труха"

Наблюдение и обращение Гетманцева

Журналисты замечали автомобили с оперативными номерами в городе и возле домов родителей своих коллег. Во Львове один из расследователей зафиксировал три экипажа, которые, по данным редакции, принадлежали СБУ. Источники УП утверждают, что Арахамия обращался по поводу журналистов к Антону Кравчуку, который руководил внутренней безопасностью службы.

Параллельно издатель получил депутатское обращение председателя финансового комитета Даниила Гетманцева, датированное 23 ноября. На следующий день он опубликовал документ в Telegram, не дожидаясь ответа. В обращении речь идет о сотрудничестве УП с 350 индивидуальными предпринимателями и о 61 миллионе гривен, которые, по его версии, недополучил бюджет. Редакция отвечает, что издатель не получал ни акта проверки, ни налогового уведомления-решения, а объявление суммы считает давлением.

Скриншот с канала Даниила Гетманцева

27 ноября "УП" проинформировала международные правозащитные организации, а расследование о влиянии Арахамии на государственные решения обещает продолжить.

Ранее сообщалось, что письмо о якобы произошедшем в Киеве теракте, которое в ночь на 7 ноября получили некоторые подписчики "УП.Ранок", оказалось фейком. Аккаунт издания в сервисе email-рассылок взломали хакеры и воспользовались им от имени редакции.

Кроме того, руководителя отдела расследований УП Михаила Ткача отпустили в Вене после более чем 12 часов задержания, однако средства связи ему не вернули. Во время задержания его коллега Ярослав Бондаренко получил ранение и попал в больницу.