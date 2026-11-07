Украинскую правду сломали: редакция предупредила о фейковом письме о теракте в Киеве

Письмо о якобы произошедшем теракте в Киеве, которое ночью получили некоторые подписчики "УП.Ранок", оказалось фейком. В редакции "Украинской правды" пояснили: их аккаунт в сервисе email-рассылок взломали хакеры и воспользовались им от имени издания.

Ложное сообщение о якобы произошедшем теракте в Киеве распространилось в ночь на субботу, 7 ноября, среди подписчиков рассылки "УП.Утро". Это письмо не имеет никакого отношения к редакции "Украинской правды" — его не писали и не отправляли. Об этом сообщили в пресс-службе редакции.

"Наш аккаунт в сервисе рассылки электронных писем взломали хакеры и использовали его для распространения фейковой новости от имени редакции", — пояснили в издании.

В редакции просят не переходить по ссылке, размещённой в конце письма, и не распространять его содержание дальше.

В настоящее время в "Украинской правде" выясняют все обстоятельства взлома, проверяют безопасность собственных сервисов и усиливают защиту. Издание принесло извинения читателям за беспокойство, которое мог вызвать фейк, и пообещало, что в понедельник "УП.Утро" вернется в привычном формате — с настоящими письмами.

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Ранее сообщалось, что российские владельцы китайских автомобилей Li Auto оказались в необычной ловушке: после взлома аккаунта их автомобили могут лишиться части функций, а хакеры требуют за восстановление доступа до 250 тысяч рублей — примерно три тысячи долларов.

Также сообщалось, что хакеры атаковали мобильное приложение МЧС России и разослали людям ложные сообщения о ядерной угрозе. Ложные предупреждения появились даже в Telegram-каналах региональных ведомств и оперативных штабов.

Кроме того, сообщалось, что Федеральное бюро расследований обнародовало данные расследования масштабной кражи средств с криптовалютной биржи Binance, которая на днях всколыхнула мир. В материалах фигурируют хакеры из Северной Кореи.