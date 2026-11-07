Українську правду зламали: редакція попередила про фейковий лист про теракт у Києві

Лист про нібито теракт у Києві, який уночі отримала частина передплатників "УП.Ранок", виявився фейком. У редакції "Української правди" пояснили: їхній акаунт у сервісі email-розсилок зламали хакери й скористалися ним від імені видання.

Неправдиве повідомлення про нібито теракт у Києві розійшлося вночі проти суботи, 7 листопада, серед передплатників розсилки "УП.Ранок". Жодного стосунку до редакції "Української правди" цей лист не має – його не писали й не надсилали. Про це повідомили у пресслужбі редакції.

"Наш акаунт у сервісі email-розсилок зламали хакери і скористалися ним, щоб поширити фейк від імені редакції", – пояснили у виданні.

У редакції просять не переходити за посиланням, розміщеним наприкінці листа, і не поширювати його вміст далі.

Нині в "Українській правді" зʼясовують усі обставини зламу, перевіряють безпеку власних сервісів і посилюють захист. Читачам видання вибачилося за занепокоєння, яке міг спричинити фейк, і пообіцяло, що в понеділок "УП.Ранок" повернеться у звичному форматі – зі справжніми листами.

Видео дня

Раніше повідомлялося, що російські власники китайських Li Auto опинилися в незвичній пастці: після зламу акаунта їхні автомобілі можуть втратити частину функцій, а хакери вимагають за повернення доступу до 250 тисяч рублів – приблизно три тисячі доларів.

Також повідомлялося, що хакери атакували мобільний застосунок МНС Росії й розіслали людям фейкові повідомлення про ядерну загрозу. Неправдиві попередження зʼявилися навіть у Telegram-каналах регіональних відомств та оперативних штабів.

Крім цього повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оприлюднило дані розслідування масштабної крадіжки коштів із криптовалютної біржі Binance, яка сколихнула світ цими днями. У матеріалах фігурують хакери з Північної Кореї.