У Росії хакери масово шантажують власників китайських авто: що вимагають

Російські власники китайських Li Auto опинилися в незвичній пастці — після злому акаунта їхні авто можуть втратити частину функцій, а хакери вимагають до 250 тисяч рублів (приблизно 3 тисячі доларів США) за повернення доступу.

Власники китайських автомобілів Li Auto в Росії зіткнулися з новою хвилею викрадення цифрових акаунтів, через які можна дистанційно керувати функціями машин. Після захоплення акаунта шахраї змінюють дані доступу і цим позбавляють водія доступу до частини функцій машини. Зокрема, в автомобілях гаснуть екрани, перестає працювати клімат-контроль, а іноді виникають проблеми із запуском двигуна. Про нову хвилю таких випадків 2 листопада повідомило російське видання Autonews, яке поспілкувалося з постраждалими водіями та представниками автомобільної спільноти.

Про випадки шахрайства виданню розповів Олександр Рассказов, співзасновник клубу власників Lixiang у Росії та країнах СНД. За його словами, хакери отримують контроль над майстер-акаунтом Li Auto — головним цифровим профілем власника, через який працює фірмовий мобільний застосунок, змінюють дані для входу, а потім звертаються до власника автомобіля з вимогою заплатити за повернення доступу. Станом на 2 листопада було відомо щонайменше про 20 постраждалих. Водночас Рассказов припускає, що реальна кількість таких випадків може бути більшою.

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Рассказов припускає, що шахраї можуть знаходити інформацію про автомобілі та їхніх власників через витоки даних. Він також звернув увагу на можливе використання китайських SIM-карт і доступу до персональних даних. Однак точний механізм атак поки не встановлений.

Що відбувається з автомобілями після злому

Наслідки перехоплення акаунта можуть бути різними. Autonews навело кілька історій водіїв.

Так, один із власників Li Auto L7 розповів, що 28 жовтня під час виїзду з паркінгу в його автомобілі перестала працювати електронна панель приладів. Після перезавантаження на екрані з'явився QR-код для повторної активації. Коли чоловік відкрив застосунок, він побачив, що автомобіль зник із його акаунта. Звернення до служби підтримки виробника на момент публікації не допомогло розв'язати проблему.

Інший постраждалий повідомив, що автомобіль не реагував на Bluetooth-ключ і спочатку не запускався. За його словами, скористатися машиною вдалося за допомогою фізичного ключа. Коли автомобіль виїхав із підземного паркінгу та з'явився інтернет, на екрані висвітилося повідомлення китайською мовою про необхідність повторної активації. Приблизно через десять хвилин із власником зв'язався невідомий і запропонував повернути майстер-акаунт за 45 тисяч рублів. Водій звернувся до поліції.

Водночас є випадки, коли після захоплення акаунта автомобіль продовжує працювати у звичайному режимі. Один із власників розповів, що з його профілю зникла машина, а прив'язаний номер телефону змінили на інший. Тобто сам факт втрати акаунта не означає, що кожен автомобіль одразу повністю блокується.

Скільки вимагають шахраї за повернення доступу

За інформацією Autonews, це вже друга хвиля викрадення майстер-акаунтів у російських власників Li Auto. Перші подібні випадки масово фіксували влітку 2025 року. Тоді шахраї вимагали від власників Li Auto від 200 до 250 тисяч рублів. Тепер же суми, про які повідомляють постраждалі, становлять приблизно 35–45 тисяч рублів (приблизно 400–550 доларів США).

"Це вже не разовий шантаж, а налагоджений конвеєр, розрахований на масовість", — так Рассказов описав зміну схеми.

За його словами, раніше одним зі способів захисту вважалася реєстрація китайського телефонного номера через сервіс eSender на власні документи. Однак тепер, як стверджує представник клубу, зловмисники перехоплюють акаунти навіть у власників, які користуються такими номерами та вчасно оплачують послуги.

Що каже дистриб'ютор авто

Російський дистриб'ютор марки — компанія Sinomach Auto — підтвердив Autonews, що проблема існує. Там заявили, що Li Auto разом із російським партнером працює над захистом облікових записів і відновленням доступу для законних власників автомобілів.

Також компанії розробляють процедуру перевірки власників і безпечного повернення майстер-акаунтів. Один із варіантів — перенести авторизацію з китайських телефонних номерів на електронну пошту. У Sinomach Auto зазначили, що такий спосіб входу вже доступний власникам автомобілів Li Auto 2026 модельного року.

Нові механізми планують поширити як на автомобілі, офіційно поставлені до Росії, так і на машини, ввезені через паралельний імпорт. Однак конкретних строків запровадження цих змін компанія не назвала.

Що раніше було відомо про блокування Li Auto в Росії

Історія зі зламами акаунтів — не перший випадок, коли російські власники Li Auto зіткнулися з ризиком втратити доступ до функцій своїх машин.

Так, влітку 2025 року в Росії вже фіксували першу хвилю викрадення майстер-акаунтів. Тоді власники також повідомляли про вимагання грошей за повернення доступу. Нова хвиля, про яку Autonews написало 2 листопада 2026 року, відрізняється тим, що зловмисники, за словами представника клубу власників, атакують навіть акаунти з оплаченими китайськими номерами.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада хакери атакували мобільний застосунок МНС РФ і розіслали жителям Росії фальшиві попередження про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни. У повідомленнях закликали запасатися їжею та ховатися в підвалах. У МНС РФ підтвердили кібератаку.

Також Фокус писав, що криптобіржа Binance втратила мільярди доларів унаслідок масштабної кібератаки. Увечері 29 жовтня з гарячих гаманців платформи було виведено понад $2 млрд у криптовалютах, а загальна сума ймовірно викрадених активів, за повідомленнями в мережі, могла сягнути $5 млрд.