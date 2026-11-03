В России хакеры массово шантажируют владельцев китайских автомобилей: что они требуют

Российские владельцы китайских автомобилей Li Auto оказались в необычной ловушке — после взлома аккаунта их автомобили могут лишиться части функций, а хакеры требуют до 250 тысяч рублей (примерно 3 тысячи долларов США) за восстановление доступа.

Владельцы китайских автомобилей Li Auto в России столкнулись с новой волной взломов цифровых аккаунтов, с помощью которых можно удаленно управлять функциями машин. После взлома аккаунта мошенники меняют данные доступа и тем самым лишают водителя доступа к части функций автомобиля. В частности, в автомобилях гаснут экраны, перестает работать климат-контроль, а иногда возникают проблемы с запуском двигателя. О новой волне таких случаев 2 ноября сообщило российское издание Autonews, которое пообщалось с пострадавшими водителями и представителями автомобильного сообщества.

О случаях мошенничества изданию рассказал Александр Рассказов, соучредитель клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ. По его словам, хакеры получают контроль над мастер-аккаунтом Li Auto — главным цифровым профилем владельца, через который работает фирменное мобильное приложение, изменяют данные для входа, а затем обращаются к владельцу автомобиля с требованием заплатить за восстановление доступа. По состоянию на 2 ноября было известно как минимум о 20 пострадавших. В то же время Рассказов предполагает, что реальное количество таких случаев может быть больше.

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Рассказов предполагает, что мошенники могут добывать информацию об автомобилях и их владельцах через утечки данных. Он также обратил внимание на возможное использование китайских SIM-карт и доступа к персональным данным. Однако точный механизм атак пока не установлен.

Что происходит с автомобилями после взлома

Последствия взлома аккаунта могут быть самыми разными. Autonews привело несколько историй водителей.

Так, один из владельцев Li Auto L7 рассказал, что 28 октября при выезде с парковки в его автомобиле перестала работать электронная приборная панель. После перезагрузки на экране появился QR-код для повторной активации. Когда мужчина открыл приложение, он увидел, что автомобиль исчез из его аккаунта. Обращение в службу поддержки производителя на момент публикации не помогло решить проблему.

Другой пострадавший сообщил, что автомобиль не реагировал на Bluetooth-ключ и сначала не заводился. По его словам, воспользоваться машиной удалось с помощью физического ключа. Когда автомобиль выехал из подземной парковки и появился интернет, на экране высветилось сообщение на китайском языке о необходимости повторной активации. Примерно через десять минут с владельцем связался неизвестный и предложил вернуть мастер-аккаунт за 45 тысяч рублей. Водитель обратился в полицию.

В то же время бывают случаи, когда после взлома аккаунта автомобиль продолжает работать в обычном режиме. Один из владельцев рассказал, что из его профиля исчезла машина, а привязанный номер телефона заменили на другой. То есть сам факт потери аккаунта не означает, что каждый автомобиль сразу полностью блокируется.

Сколько требуют мошенники за восстановление доступа

По информации Autonews, это уже вторая волна взломов аккаунтов владельцев Li Auto в России. Первые подобные случаи массово фиксировались летом 2025 года. Тогда мошенники вымогали у владельцев Li Auto от 200 до 250 тысяч рублей. Теперь же суммы, о которых сообщают пострадавшие, составляют примерно 35–45 тысяч рублей (примерно 400–550 долларов США).

"Это уже не единичный шантаж, а отлаженный конвейер, рассчитанный на массовость", — так Рассказов охарактеризовал изменение схемы.

По его словам, ранее одним из способов защиты считалась регистрация китайского телефонного номера через сервис eSender на свои документы. Однако теперь, как утверждает представитель клуба, злоумышленники перехватывают аккаунты даже у владельцев, которые пользуются такими номерами и своевременно оплачивают услуги.

Что говорит дистрибьютор автомобилей

Российский дистрибьютор марки — компания Sinomach Auto — подтвердил Autonews, что проблема существует. Там заявили, что Li Auto совместно с российским партнёром работает над защитой учётных записей и восстановлением доступа для законных владельцев автомобилей.

Кроме того, компании разрабатывают процедуру проверки владельцев и безопасного возврата мастер-аккаунтов. Один из вариантов — перенести авторизацию с китайских телефонных номеров на электронную почту. В Sinomach Auto отметили, что такой способ входа уже доступен владельцам автомобилей Li Auto 2026 модельного года.

Новые механизмы планируется распространить как на автомобили, официально поставленные в Россию, так и на машины, ввезенные в рамках параллельного импорта. Однако конкретных сроков введения этих изменений компания не назвала.

Что ранее было известно о блокировке Li Auto в России

История со взломами аккаунтов — не первый случай, когда российские владельцы Li Auto столкнулись с риском лишиться доступа к функциям своих автомобилей.

Так, летом 2025 года в России уже фиксировали первую волну взломов мастер-аккаунтов. Тогда владельцы также сообщали о вымогательстве денег за восстановление доступа. Новая волна, о которой Autonews написало 2 ноября 2026 года, отличается тем, что злоумышленники, по словам представителя клуба владельцев, атакуют даже аккаунты с оплаченными китайскими номерами.

Напомним, в ночь на 2 ноября хакеры атаковали мобильное приложение МЧС РФ и разослали жителям России ложные предупреждения о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны. В сообщениях призывали запасаться едой и укрываться в подвалах. В МЧС РФ подтвердили кибератаку.

Также "Фокус" сообщал, что криптобиржа Binance потеряла миллиарды долларов в результате масштабной кибератаки. Вечером 29 октября из "горячих" кошельков платформы было выведено более $2 млрд в криптовалютах, а общая сумма предположительно похищенных активов, по сообщениям в сети, могла достичь $5 млрд.