Про систематичний тиск на редакцію заявила "Українська правда". Ідеться про стеження автомобілями з оперативними номерами, скоординовану кампанію в Telegram-мережі та депутатське звернення, а причину редакція бачить у власних матеріалах про Давида Арахамію.

Систематичний тиск на редакцію та її розслідувачів фіксує "Українська правда", пов'язуючи його з матеріалами про голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. У колонці видання йдеться, що Арахамія та його оточення можуть бути причетні до медійної кампанії проти УП. Про це повідомила головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Кампанія в Telegram

З серпня публікації проти видання та керівника відділу розслідувань Михайла Ткача виходять у мережі "Труха". Лише 21 і 22 листопада моніторинг зафіксував 36 таких матеріалів на 18 каналах, які дослівно дублювали одні й ті самі тези, а до 23 листопада вони набрали понад 4 мільйони переглядів.

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Початок масової фази, 18 листопада, редакція пов'язує з виходом матеріалу Ткача "Коаліція рішучих". Хто насправді атакує НАБУ і САП". За словами співрозмовників УП, розміщення публікацій проти видання та проти антикорупційних органів організовував один посередник.

Над темою Арахамії знімальна група працювала кілька місяців, і в цій роботі знову з'явилося ім'я колишнього депутата від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича, який мешкає в Монако. 24 листопада керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю УП заявив, що неформальна група "Монако" оголосила війну НАБУ і САП, а меседж надійшов від імені Абрамовича.

Його ім'я звучить і в інформації про можливу зміну власника "Трухи". Покупцем мережі називають Миколу Удянського, а за угодою, за припущеннями співрозмовників видання, міг стояти Арахамія. Сам він це спростовує.

Кампанію проти видання вели канали мережі "Труха"

Стеження і звернення Гетманцева

Автомобілі з оперативними номерами журналісти помічали в місті та біля помешкань батьків колег. У Львові один із розслідувачів зафіксував три екіпажі, які, за даними редакції, належали СБУ. Джерела УП стверджують, що Арахамія звертався щодо журналістів до Антона Кравчука, який керував внутрішньою безпекою служби.

Паралельно видавець отримав депутатське звернення голови фінансового комітету Данила Гетманцева, датоване 23 листопада. Наступного дня він опублікував документ у Telegram, не чекаючи відповіді. У зверненні йдеться про співпрацю УП із 350 ФОПами й про 61 мільйон гривень, які, за його версією, недоотримав бюджет. Редакція відповідає, що ні акта перевірки, ні податкового повідомлення-рішення видавець не отримував, а оголошення суми вважає тиском.

Скриншот з каналу Данила Гетманцева

27 листопада УП поінформувала міжнародні правозахисні організації, а розслідування про вплив Арахамії на державні рішення обіцяє продовжити.

Раніше повідомлялося, що лист про нібито теракт у Києві, який у ніч проти 7 листопада отримала частина передплатників "УП.Ранок", виявився фейком. Акаунт видання в сервісі email-розсилок зламали хакери й скористалися ним від імені редакції.

Також керівника відділу розслідувань УП Михайла Ткача відпустили у Відні після більш ніж 12 годин затримання, проте засоби зв'язку йому не повернули. Під час затримання його колега Ярослав Бондаренко отримав поранення й потрапив до лікарні.