Оператора поранили, зв'язку з Ткачем досі немає: УП розкрила деталі затримання колег

Журналіст та керівник відділу розслідувань "Української правди" Михайло Ткач на волі, проте редакція й досі не має звʼязку з ним. При затриманні його колега Ярослав Бондаренко отримав поранення та потрапив до лікарні.

Михайла Ткача відпустили у Відні після більш ніж 12 годин затримання, однак засоби зв'язку журналістові так і не повернули. Про це повідомила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Оператор Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення та потрапив до лікарні, а процесуальний статус обох журналістів редакції досі невідомий.

"О 4-й ранку 9 жовтня… Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні. Однак його засоби зв'язку досі не повернули, тому редакція наразі не може зв'язатися з ним безпосередньо. Наш колега Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит", – розповіла Мусаєва.

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За словами головної редакторки "УП", звинувачення, які висували журналістам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Мусаєва наголосила, що від австрійських правоохоронців очікують пояснень щодо обставин затримання, поранення Ярослава Бондаренка та причин, через які обох колег тримали так довго. Окремо редакція чекає уточнення їхнього процесуального статусу й повернення засобів зв'язку.

Мусаєва нагадала, що Ткача затримували й раніше під час виконання журналістських завдань у різних країнах, але тоді обставини з'ясовували швидко й відпускали його протягом півтори-двох годин.

"Це перша ситуація, коли наших колег утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв'язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння", – підсумувала вона.

Затримання Михайла Ткача: деталі

Про затримання керівника відділу журналістських розслідувань УП стало відомо 8 жовтня. Ткач працював у Відні над редакційним завданням, пов'язаним із пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який виїхав з України. В Австрії журналіст був разом із Ярославом Бондаренком.

Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з проханням пояснити обставини затримання. Згодом український консул отримав доступ до Ткача та поговорив із ним.

Раніше повідомлялося, що керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, а зв’язок із його колегою Ярославом Бондаренком був відсутній. Пізніше ЗМІ з посиланням на МЗС повідомили, що журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання.