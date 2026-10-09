Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, — ЗМІ

Журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні 8 жовтня.

Про це 9 жовтня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає “24 Канал”.

За його словами, українські дипломати й консули працювали з австрійськими колегами, щоб вирішити ситуацію. У МЗС подякували австрійським дипломатам за належну реакцію.

Наразі триває з’ясування всіх обставин затримання. Разом із Ткачем у Відні затримали оператора Ярослава Бондаренка. Українські консули з’ясовують, чи відпустили його також.

Хронологія затримання Михайла Ткача в Австрії

8 жовтня журналіст “Української правди” Михайло Ткач разом з оператором Ярославом Бондаренком перебував у Відні, де знімав розслідування про колишнього генпрокурора України Руслана Кравченка.

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Під час виконання редакційного завдання австрійська поліція затримала Ткача та доставила його до місця тримання під вартою. Після цього зв’язок із журналістом зник. За даними редакції, також обірвалася комунікація з оператором Бондаренком, а його місцеперебування залишалося невідомим.

Після отримання інформації про затримання посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо обставин події. Український консул також попросив надати доступ до затриманого журналіста. До з’ясування ситуації долучилися МЗС України, Департамент консульської служби та посольство.

Редакція “Української правди” вимагала пояснити підстави затримання, забезпечити Ткачу правову й консульську допомогу та гарантувати безпеку всієї знімальної групи.

На ранок 9 жовтня стало відомо, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати продовжили з’ясовувати обставини затримання, а також те, чи відпустили оператора Ярослава Бондаренка.

Раніше журналіст “Української правди” Михайло Ткач повідомляв, що Руслан Кравченко виїхав з України на таксі преміумкласу.

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