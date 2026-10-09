Журналиста Михаила Ткача отпустили после задержания в Вене, — СМИ

Журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача отпустили после задержания в Вене 8 октября.

Об этом 9 октября сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "24 Канал".

По его словам, украинские дипломаты и консулы сотрудничали с австрийскими коллегами, чтобы урегулировать ситуацию. В МИД поблагодарили австрийских дипломатов за адекватную реакцию.

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств задержания. Вместе с Ткачом в Вене был задержан оператор Ярослав Бондаренко. Украинские консулы выясняют, отпустили ли его также.

Хронология задержания Михаила Ткача в Австрии

8 октября журналист "Украинской правды" Михаил Ткач вместе с оператором Ярославом Бондаренко находился в Вене, где снимал расследование о бывшем генеральном прокуроре Украины Руслане Кравченко.

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Во время выполнения редакционного задания австрийская полиция задержала Ткача и доставила его в место содержания под стражей. После этого связь с журналистом прервалась. По данным редакции, также прервалась связь с оператором Бондаренко, а его местонахождение оставалось неизвестным.

После получения информации о задержании посольство Украины в Австрии обратилось к австрийской стороне с запросом об обстоятельствах происшествия. Украинский консул также попросил предоставить доступ к задержанному журналисту. К выяснению ситуации подключились МИД Украины, Департамент консульской службы и посольство.

Редакция "Украинской правды" потребовала объяснить основания задержания, обеспечить Ткачу правовую и консульскую помощь, а также гарантировать безопасность всей съемочной группы.

Утром 9 октября стало известно, что Михаила Ткача отпустили. Украинские дипломаты продолжили выяснять обстоятельства задержания, а также то, отпустили ли оператора Ярослава Бондаренко.

Ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал, что Руслан Кравченко выехал из Украины на такси премиум-класса.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о карьере и личной жизни Александры Кравченко, супруги бывшего генерального прокурора, имеющей ученую степень.