Розслідування УП у Відні закінчилося арештом: Ткача взяли під варту, оператор зник

Керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час редакційного завдання, а зв’язок із його колегою Ярославом Бондаренком наразі відсутній.

Керівник відділу журналістських розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач опинився під вартою під час виконання редакційного завдання в австрійській столиці Відні. Журналіст перебував в Австрії разом із відеооператором та колегою Ярославом Бондаренком. Про арешт ввечері 8 жовтня повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва. За її словами, редакція вимагає пояснити причини затримання журналіста та його звільнити.

Севгіль Мусаєва висловила обурення діями місцевих органів правопорядку. Видання вважає затримання Михайла Ткача повністю незаконним і безпідставним, а також вимагає негайного звільнення свого співробітника та офіційних роз'яснень від австрійських правоохоронних органів щодо мотивів їхніх дій.

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Головна редакторка "Української правди" наголосила, що Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко приїхали до Відня для виконання редакційного завдання.

За її словами, наразі редакція не має прямого зв’язку з Ткачем. За наявною у журналістів інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, а з ним уже контактує адвокатка.

"Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані. Ми очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег", — заявила Мусаєва.

При цьому місцеперебування Ярослава Бондаренка редакції наразі невідоме. Медіа звернулося до австрійських властей та дипломатичних установ України з вимогою невідкладно встановити, де перебуває Бондаренко, та гарантувати його безпеку.

"Михайло перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Ярослава нам невідомі. Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці", — заявили в "Українській правді".

Редакція звернулася до дипломатів

"Українська правда" повідомила, що вже поінформувала посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні.

Редакція просить українських дипломатів вжити заходів для з’ясування місцеперебування обох журналістів і сприяння звільненню Ткача. Також видання закликає австрійську владу пояснити підстави затримання та забезпечити журналісту доступ до правової й консульської допомоги.

"Закликаємо австрійські органи влади негайно пояснити підстави затримання, забезпечити Михайлу доступ до правової та консульської допомоги, а також можливість зв'язатися з редакцією та близькими", — йдеться у заяві редакції.

Окремо "Українська правда" звернулася до міжнародних журналістських і правозахисних організацій із проханням підтримати журналістів та сприяти захисту їхніх прав.

На цей момент австрійська сторона публічно не пояснила причин затримання.

Що відомо про діяльність Михайла Ткача

Михайло Ткач — один із найвідоміших та найвпливовіших українських журналістів-розслідувачів, який очолює команду розслідувань видання "Українська правда". Протягом багатьох років він викриває корупційні схеми у вищих ешелонах влади, аналізує статки політиків, бізнесменів та посадовців, а також висвітлює факти зловживань та таємних домовленостей.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Михайло Ткач зосередився на розслідуваннях, пов'язаних із війною. Його команда системно знаходить та показує елітні статки й нерухомість українських посадовців, бізнесменів і нардепів, які переховуються за кордоном (зокрема серії резонансних матеріалів "Батальйон Монако", "Батальйон Відень", "Батальйон Дубай"), а також викриває тіньові схеми закупівель для оборонного сектору та розшукує майно російських олігархів у Європі.

За свою безкомпромісну професійну діяльність та високі канони журналістської етики наприкінці вересня 2026 року Михайло Ткач здобув престижну міжнародну премію Free Media Award 2026. Ця нагорода, заснована норвезьким фондом Fritt Ord та німецьким фондом ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, щорічно присуджується медіа та журналістам Східної Європи за сміливість, незалежність і вагомий внесок у свободу слова.

Зазначимо, що Відень не вперше фігурує у журналістських розслідуваннях Михайла Ткача. Зокрема, "Українська правда" повідомляла, що колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України через службове відрядження знайшовся у Відні, де разом із дружиною зареєстрував місце проживання в австрійському реєстрі.

Також раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач розповів, що Кравченко залишив Україну на таксі преміумкласу.