Расследование УП в Вене завершилось арестом: Ткача взяли под стражу, оператор пропал

Руководителя отдела расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, а связь с его коллегой Ярославом Бондаренко пока отсутствует.

Руководитель отдела журналистских расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач оказался под стражей во время выполнения редакционного задания в австрийской столице Вене. Журналист находился в Австрии вместе с видеооператором и коллегой Ярославом Бондаренко. Об аресте вечером 8 октября сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева. По её словам, редакция требует объяснить причины задержания журналиста и освободить его.

Севгиль Мусаева выразила возмущение действиями местных правоохранительных органов. Издание считает задержание Михаила Ткача полностью незаконным и безосновательным, а также требует немедленного освобождения своего сотрудника и официальных разъяснений от австрийских правоохранительных органов относительно мотивов их действий.

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Главный редактор "Украинской правды" подчеркнула, что Михаил Ткач и Ярослав Бондаренко приехали в Вену для выполнения редакционного задания.

По её словам, на данный момент у редакции нет прямой связи с Ткачом. По имеющейся у журналистов информации, его доставили в место содержания под стражей, и с ним уже поддерживает контакт адвокат.

"Михаил и Ярослав отправились в Вену, чтобы выполнять свою работу. Как главный редактор, я настаиваю на том, что безопасность журналистов и право на профессиональную деятельность должны быть гарантированы. Мы ожидаем от австрийских властей незамедлительных действий, прозрачных объяснений и соблюдения всех прав наших коллег", — заявила Мусаева.

При этом местонахождение Ярослава Бондаренко редакции пока неизвестно. СМИ обратились к австрийским властям и дипломатическим представительствам Украины с требованием незамедлительно установить, где находится Бондаренко, и гарантировать его безопасность.

"Михаил находился в Австрии вместе со своим коллегой Ярославом Бондаренко. На данный момент местонахождение и судьба Ярослава нам неизвестны. Мы требуем незамедлительно установить, где он находится, и убедиться, что он в безопасности", — заявили в "Украинской правде".

Редакция обратилась к дипломатам

"Украинская правда" сообщила, что уже проинформировала посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине.

Редакция просит украинских дипломатов принять меры для выяснения местонахождения обоих журналистов и содействия освобождению Ткача. Также издание призывает австрийские власти объяснить основания задержания и обеспечить журналисту доступ к правовой и консульской помощи.

"Призываем австрийские власти немедленно объяснить основания для задержания, обеспечить Михаилу доступ к юридической и консульской помощи, а также возможность связаться с редакцией и близкими", — говорится в заявлении редакции.

Кроме того, "Украинская правда" обратилась к международным журналистским и правозащитным организациям с просьбой поддержать журналистов и содействовать защите их прав.

На данный момент австрийская сторона публично не объяснила причин задержания.

Что известно о деятельности Михаила Ткача

Михаил Ткач — один из самых известных и влиятельных украинских журналистов-расследователей, возглавляющий команду расследований издания "Украинская правда". На протяжении многих лет он разоблачает коррупционные схемы в высших эшелонах власти, анализирует состояния политиков, бизнесменов и чиновников, а также освещает факты злоупотреблений и тайных договоренностей.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Михаил Ткач сосредоточился на расследованиях, связанных с войной. Его команда систематически выявляет и обнародует информацию об элитных активах и недвижимости украинских чиновников, бизнесменов и народных депутатов, скрывающихся за рубежом (в частности, в серии резонансных материалов "Батальон Монако", "Батальон Вена", "Батальон Дубай"), а также разоблачает теневые схемы закупок для оборонного сектора и разыскивает имущество российских олигархов в Европе.

За свою бескомпромиссную профессиональную деятельность и высокие стандарты журналистской этики в конце сентября 2026 года Михаил Ткач получил престижную международную премию Free Media Award 2026. Эта награда, учреждённая норвежским фондом Fritt Ord и немецким фондом ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, ежегодно присуждается СМИ и журналистам Восточной Европы за смелость, независимость и весомый вклад в свободу слова.

Отметим, что Вена не впервые фигурирует в журналистских расследованиях Михаила Ткача. В частности, "Украинская правда" сообщала, что бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины в служебную командировку оказался в Вене, где вместе с женой зарегистрировал место жительства в австрийском реестре.

Кроме того, ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рассказал, что Кравченко покинул Украину на такси премиум-класса.